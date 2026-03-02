Quand la loi protège les squatteurs contre le propriétaire : la remise en cause du droit de propriété

En France, le droit de propriété reste proclamé comme un principe fondamental (c’est l’un des droits de l’homme), mais son exercice concret se réduit d’année en année. Squats, impayés prolongés, locations frauduleuses sous fausse identité, procédures interminables : derrière la complexité juridique se dessine une réalité simple, celle d’un propriétaire de plus en plus souvent privé de la jouissance de son bien. Malgré des réformes récentes, le système continue de produire des situations absurdes, qui fragilisent non seulement la propriété privée mais aussi l’offre de logements et la confiance dans le droit lui-même.

Un droit de propriété proclamé… mais vidé de sa substance

Le droit français affirme avec force la valeur de la propriété, protégée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Code civil et le droit européen, et censée garantir au propriétaire la libre jouissance, l’usage et la disposition de son bien. Pourtant, la pratique montre une réalité inverse : dans de nombreux cas, la jouissance effective du bien dépend moins du droit du propriétaire que de la situation de celui qui l’occupe, qu’il s’agisse d’un locataire cessant de payer, d’un occupant sans titre ou d’un squatteur. La réforme de 2023 destinée à accélérer les expulsions et les ajustements débattus depuis 2025 n’ont apporté que des corrections partielles, laissant subsister des délais longs, des procédures incertaines et une dépendance forte à l’intervention administrative et judiciaire. Le résultat est clair : le droit de propriété subsiste dans les textes mais devient conditionnel dans la réalité, puisqu’être propriétaire ne suffit plus à pouvoir disposer librement de son bien. Et tout cela encombre les tribunaux alors qu’un simple titre de propriété devrait permettre à un officier ministériel de procéder à l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre.

Un système qui encourage les abus et nourrit l’impunité

L’absurdité du système apparaît encore plus nettement avec l’essor des fraudes locatives organisées, particulièrement visibles à Paris, où des individus obtiennent des logements avec de faux documents puis les sous-louent sur des plateformes de courte durée pendant plusieurs mois, encaissant les revenus à l’étranger pendant que le propriétaire découvre tardivement l’escroquerie. Une fois la fraude révélée, la récupération du bien peut prendre un temps considérable, entre procédure judiciaire, délais administratifs et mobilisation incertaine de la force publique, transformant une situation illégale en occupation durable de plusieurs mois. C’est absurde et délirant que la législation soit complice des escrocs. Dans ces configurations, le propriétaire supporte les pertes financières, les dégradations éventuelles et l’impossibilité d’utiliser son bien, tandis que le fraudeur bénéficie du temps du droit, ce qui installe une impression d’impunité et envoie un signal dangereux : contourner la loi peut offrir davantage de sécurité que la respecter.

Une mécanique contre-productive qui pénalise aussi les locataires honnêtes

Ce déséquilibre ne nuit pas seulement aux propriétaires, il finit par pénaliser l’ensemble du marché locatif et notamment les locataires solvables, car face au risque juridique croissant, de nombreux bailleurs retirent leurs biens du marché, vendent ou durcissent fortement leurs critères de sélection, ce qui réduit l’offre et rend l’accès au logement plus difficile pour les ménages pourtant sérieux. La protection excessive de certaines situations produit ainsi l’effet inverse de celui recherché : moins de logements disponibles, davantage de tensions, des loyers plus élevés et un climat général de méfiance. En voulant protéger l’occupant à tout prix, le système fragilise la propriété, décourage l’investissement et contribue lui-même à la crise du logement, révélant une contradiction profonde entre le principe affiché du droit de propriété et son application concrète.

Les réformes récentes montrent que le législateur commence à reconnaître le problème, mais tant que la logique globale ne sera pas revue, la situation restera la même : un droit de propriété proclamé fondamental mais difficile à exercer, une multiplication des fraudes et une raréfaction de l’offre locative. La question n’est plus seulement juridique mais politique et économique : peut-on continuer à affirmer que la propriété est un droit essentiel tout en organisant dans les faits son empêchement ? Tant que cette contradiction ne sera pas assumée, l’absurdité continuera de structurer le système immobilier français.