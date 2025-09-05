Réforme des retraites : 6 stratégies d’épargne à adopter avec le PER en 2025

Face à la réforme des retraites, découvrez 6 stratégies clés pour optimiser votre épargne en 2025 grâce au Plan Épargne Retraite (PER).

Auteure : Nathaëlle Dorval

Depuis la réforme des retraites de 2023, les règles du jeu ont changé. L’âge légal recule, la durée de cotisation s’allonge, les pensions s’annoncent plus modestes. Face à ces incertitudes, les Français sont de plus en plus nombreux à chercher des solutions individuelles pour préserver leur niveau de vie à la retraite. Le Plan Épargne Retraite (PER) s’impose alors comme une réponse privilégiée. Encore faut-il l’utiliser à bon escient.

Face à une réforme qui fragilise les repères traditionnels de solidarité intergénérationnelle, beaucoup découvrent (ou redécouvrent) la nécessité de construire leur autonomie financière. L’épargne devient alors une forme d’assurance personnelle, où chaque choix compte. Et dans cette architecture nouvelle, le PER peut jouer le rôle de fondation.

Le PER, un outil de plus en plus incontournable

Créé par la loi Pacte, plus de 11 millions de détenteurs et un encours total proche de 119 milliards d’euros à la fin de l’année 2024. Son succès repose sur deux piliers : une fiscalité attractive à l’entrée, et une certaine souplesse à la sortie.

Mais en 2025, le simple fait d’ouvrir un PER ne suffit plus. Ce qu’il faut, c’est bâtir une stratégie d’épargne alignée avec ses revenus, son horizon de vie et son niveau d’imposition. Voici 6 approches concrètes.

1. Lisser ses versements pour lisser son effort

Plutôt que d’attendre la fin d’année pour effectuer un gros versement, la stratégie la plus simple reste souvent la plus efficace : épargner petit à petit chaque mois. Un salarié qui verse 250 € par mois sur son PER bénéficie d’une régularité utile pour profiter des marchés financiers (effet de lissage ou « dollar cost averaging »), tout en réduisant son impôt à hauteur de sa tranche marginale.

2. Cibler les périodes où la fiscalité est forte

Le PER est particulièrement avantageux pour les contribuables situés dans les tranches à 30 % ou 41 %. Dans ce cas, chaque euro versé permet une économie immédiate significative. La stratégie consiste à concentrer ses versements durant les années où l’on est le plus imposé, notamment entre 40 et 55 ans. Exemple : un versement de 8 000 € peut générer 2 400 € d’économie d’impôt.

3. Adapter la gestion financière à son profil

En gestion pilotée, l’allocation d’actifs évolue automatiquement à mesure que la retraite approche. Mais en 2025, les épargnants plus autonomes ou mieux accompagnés peuvent faire des choix plus personnalisés :

Des ETF pour diversifier à moindres frais ;

Des SCPI ou du private equity pour élargir l’exposition à l’immobilier ou aux PME ;

Des fonds ISR pour intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.



4. Utiliser son PER pour acheter sa résidence principale

Peu connue, cette possibilité permet de débloquer les sommes du PER avant l’âge de la retraite pour financer l’achat de sa résidence principale. C’est une stratégie particulièrement intéressante pour les jeunes actifs souhaitant combiner optimisation fiscale et accession à la propriété. Attention toutefois : le retrait doit être total et justifié par l’achat du bien.

5. Optimiser sa sortie pour maîtriser l’impôt futur

Au moment de la retraite, les sommes issues du PER sont imposables. Il faut donc anticiper cette étape :

Sortie en capital fractionné pour éviter un pic d’imposition ;

Sortie en rente viagère pour sécuriser un revenu à vie ;

Sortie mixte pour plus de flexibilité.

En 2025, les simulateurs fiscaux, comme ceux proposés par le cabinet de gestion de patrimoine Perlib, permettent de modéliser plusieurs scénarios selon vos besoins et votre futur taux d’imposition. Une anticipation essentielle pour transformer un avantage fiscal en véritable atout patrimonial.

6. Anticiper la transmission et penser à ses proches

Le PER peut également servir d’outil de transmission. En cas de décès avant 70 ans, les sommes versées bénéficient du régime fiscal avantageux de l’assurance-vie : abattement de 152 500 € par bénéficiaire désigné, exonération partielle de droits de succession. Une stratégie utile pour ceux qui souhaitent protéger leur conjoint ou leurs enfants.

Conseil pratique : pensez à bien rédiger et mettre à jour la clause bénéficiaire de votre contrat.

Conclusion : une épargne à la fois personnelle et politique

Le PER reste un outil puissant pour construire une retraite complémentaire. Mais en 2025, il ne suffit pas de souscrire un contrat : il faut le piloter, le faire évoluer, et surtout l’intégrer à une stratégie globale.

L’épargne retraite n’est plus seulement un enjeu patrimonial : c’est une manière de reprendre la main sur son avenir dans un monde incertain, où le collectif recule et où l’individu doit de plus en plus s’organiser. Dans ce contexte, le PER bien utilisé devient un levier d’émancipation économique. Encore faut-il l’adapter à son histoire, à ses ressources… et à ses convictions.