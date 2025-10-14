Retrait en liquide : êtes-vous vraiment surveillé depuis le 18 septembre ?

Depuis quelques semaines, des vidéos qui font le buzz sur TikTok alertent les internautes sur une soi-disant restriction imminente des retraits d’espèces par les banques françaises. Ces vidéos, qui alarment pas mal de monde, annoncent que depuis la 18 septembre 2025, tout retrait de plus de 200 € par semaine provoquerait automatiquement un fichage. Même si ces infos se propagent à toute vitesse sur les réseaux sociaux, il s’agit avant tout d’une rumeur qui n’a pas de fondement.

Comment la rumeur se propage et ce qu’elle raconte

Sur TikTok, les vidéos prétendent que retirer plus de 200 € en liquide pourrait mener à un échange automatique de vos données bancaires avec Tracfin (l’organisme en charge de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme). D’après ces dires, cela concernerait toutes les banques françaises et serait appuyé par une note commune signée par la direction générale des Finances publiques (DGFIP), le ministère de l’Économie, l’ANSSI et la Banque centrale européenne (BCE). Certaines vidéos vont même jusqu’à avancer qu’un retrait dépassant 300 € entraînerait une convocation au commissariat et un contrôle fiscal pour les clients jugés à risque.

Souvent publiées par des comptes comme Actu France et Actu en Bref, ces vidéos misent sur l’intelligence artificielle pour donner un air sérieux à leur propos, comme le confirme l’outil Reality Defender. Les dates annoncées pour le début de ce prétendu contrôle ne sont pas fixes, certaines sources évoquant le 13 novembre 2025.

Réponses officielles et vérification des faits

Face à toute cette désinformation, plusieurs institutions ont réagi rapidement. Ni Franceinfo ni BFMTV n’ont relayé cette histoire. Le site officiel d’information administrative n’en parle pas non plus. En plus, Tracfin, Bercy et la BCE ont tous démenti l’existence d’une telle mesure. La Fédération bancaire française a confirmé qu’elle n’avait jamais entendu parler d’une règle obligeant à un fichage dès que l’on retire plus de 200 €.

En réalité, les règles actuelles en matière de retraits d’espèces ne forcent personne à justifier ses retraits habituels. Cependant, quelques banques recommandent d’avertir si vous comptez retirer plus de 1 000 €. Par ailleurs, seule la somme totale retirée atteignant 10 000 € sur un mois calendaire entraînera automatiquement le signalement de vos informations à Tracfin.

Les raisons derrière la diffusion de cette rumeur

Cette fausse info s’inscrit dans une atmosphère déjà teintée de méfiance envers les institutions financières et gouvernementales. Récemment, d’autres informations trompeuses ont aussi circulé, comme l’idée qu’il faudrait fournir un justificatif pour tout retrait de 200 €, ou encore que des paiements de plus de 1 000 € seraient signalés aux impôts. Selon Thomas Huchon, trois éléments alimentent ce phénomène : une défiance généralisée envers les institutions, la diffusion perpétuelle de fausses alertes sur d’éventuelles arnaques, et une inquiétude persistante chez le public (TF1).