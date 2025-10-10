Retraite d’octobre en baisse : la mauvaise surprise qui touche de nombreux retraités

Depuis le 1er octobre 2025, un grand nombre de retraités français ont constaté des modifications dans le montant de leur pension. Ce changement concerne environ 14 millions de personnes et résulte d’une mise à jour fiscale qui a modifié le prélèvement à la source. Cela soulève des questions sur la façon dont ces ajustements affectent le budget de chacun et la gestion mensuelle de leurs revenus.

Retour sur la révision fiscale et le prélèvement à la source

Chaque année, le prélèvement à la source se met à jour et peut faire varier les montants des pensions. Ces modifications reposent directement sur les revenus déclarés pour l’année 2024. Au printemps, les retraités déclarent leurs revenus et reçoivent, en été, un avis d’imposition qui fixe le taux applicable. Par conséquent, une augmentation des revenus en 2024 voit apparaître un taux de prélèvement plus élevé, ce qui se traduit par une pension nette plus faible en octobre. À l’inverse, une baisse des revenus peut faire baisser le taux, permettant ainsi de toucher un peu plus.

À noter que si la situation financière ne change pas, le taux peut rester identique. Toutefois, toute variation dans la vie financière personnelle entraîne une modification, à la hausse ou à la baisse, du taux.

Quand et comment les pensions sont versées

Les retraités ont commencé à recevoir leur pension dès le mercredi 1er octobre 2025, soit une semaine plus tôt que d’habitude. Le complément de versement de l’Agirc-Arrco et du régime général s’est fait le 9 octobre 2025. Concrètement, les pensions complémentaires de l’Agirc-Arrco sont versées au début du mois de septembre, tandis que les pensions de base de l’Assurance retraite arrivent le 9 octobre. De plus, les services des retraites de l’État actualisent aussi les pensions d’octobre.

Chaque organisme suit un calendrier précis pour appliquer ces taux mis à jour : l’Agirc-Arrco prend en compte le nouveau taux pour ses pensions en septembre, l’Assurance retraite l’applique sur les versements d’octobre, et les services des retraites de l’État l’intègrent pour les pensions des ex-fonctionnaires, aussi dès octobre.

Nouveautés pour les couples mariés et pacsés

Depuis le 1er septembre 2025, une modification importante s’applique aux couples mariés ou pacsés qui déclarent ensemble, avec l’individualisation du taux. Désormais, chaque conjoint se voit attribuer un taux calculé sur la base de ses revenus individuels. Cette mesure permet d’adapter l’imposition à la réalité des revenus de chacun. Ainsi, si l’un perçoit une pension plus élevée, son taux peut augmenter, tandis que l’autre, avec des revenus plus modestes, pourra bénéficier d’une diminution de son taux.

Ce mécanisme profite spécialement aux femmes, souvent confrontées à des disparités salariales défavorables par rapport aux hommes. Toutefois, ceux qui préfèrent conserver un taux commun peuvent le demander via le site impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Rester en veille sur son taux de prélèvement

Pour éviter toute mauvaise surprise lors du versement des pensions, il est conseillé aux retraités de vérifier régulièrement leur taux personnalisé, notamment après chaque déclaration de revenus ou tout changement familial important. Anticiper ces ajustements permet de mieux préparer son budget et de garder une bonne visibilité sur ses finances mensuelles.

L’avis de calcul du taux est communiqué en été aux organismes collecteurs comme les employeurs et les caisses de retraite, qui appliquent ensuite ce taux selon leurs propres modalités.