Retraites, salaires… un nouveau prélèvement arrive dès septembre, et il va faire mal

À partir du 1er septembre, vos fiches de paie et relevés de pensions vont afficher une modification bien visible. Ce changement piloté par l’administration fiscale peut bien faire varier la donne pour certains salariés et retraités. Il est important de bien comprendre ce qui va se passer pour voir comment cela se répercute sur votre budget mensuel.

Un nouveau look pour vos bulletins

Dès septembre, une nouvelle ligne fera son apparition sur vos fiches de paie et relevés de pensions. Ce changement concerne le barème fiscal révisé, ce système en place depuis janvier 2019 qui prélève directement l’impôt sur vos revenus perçus chaque mois. À ce jour, environ 40 millions de contribuables français ont rempli leur déclaration de revenus le printemps dernier. Parmi eux, 13,2 millions ont reçu un remboursement moyen de 1 017 euros, tandis que 13,1 millions doivent verser en moyenne 1 901 euros en supplément.

Le taux appliqué est basé sur les infos fournies lors de la dernière déclaration. Par exemple, un salarié avec un revenu net mensuel de 1 940 euros verra environ 93 euros prélevés chaque mois, ce qui correspond à un taux de 4,4%. Ce taux est recalculé chaque année par l’administration fiscale pour s’ajuster à l’évolution des revenus.

Comment le nouveau calcul fait la différence

Chaque année, ce nouveau calcul peut entraîner des ajustements inopinés, surtout si votre calendrier fiscal modifié se dégrade au cours de l’année suivante. Entre septembre 2025 et août 2026, si vos revenus ont chuté — par exemple à cause d’une retraite ou d’une perte d’emploi — vous pourriez être affecté par un taux basé sur des revenus plus élevés du passé.

Pour y remédier, vous pouvez ajuster votre taux sur le site impot.gouv.fr. En renseignant une estimation précise des revenus et charges attendus pour 2025/2026, il est possible de faire baisser le taux si l’écart dépasse 5% du montant initialement prévu. Cette réduction est valable jusqu’au 31 décembre 2025 et peut être reconduite avant le 6 décembre 2025 pour s’appliquer dès janvier suivant.

Le taux individualisé pour les couples

Autre nouveauté, les couples mariés ou pacsés verront leur taux individualisé par défaut à partir du 1er septembre 2025. Avant, le « taux du foyer » répartissait l’impôt sans tenir compte des différences entre les revenus des conjoints. Désormais, on veut mieux protéger le partenaire aux revenus modestes en adaptant le prélèvement aux gains de chacun.

Si vous préférez garder l’ancien système, il est toujours possible d’opter pour le « taux du foyer » lors de votre déclaration annuelle en cochant la nouvelle rubrique prévue à cet effet. Les modalités varient légèrement selon que la déclaration se fasse en ligne ou sur papier.

Ces mesures visent à offrir une répartition plus juste de l’impôt au sein des foyers, tout en prenant en compte les situations individuelles. Elles concernent les revenus personnels (salaires et pensions individuelles) et conservent le « taux du foyer » pour les revenus communs, comme ceux issus des biens immobiliers partagés.