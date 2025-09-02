Retraite progressive à 60 ans : conditions et démarches pratiques

Depuis le 1er septembre 2025, en France, la retraite progressive s’ouvre à un plus grand nombre de salariés. Ce dispositif, qui combine emploi à temps partiel et pension partielle, avait jusqu’ici un accès limité. Les nouvelles règles fixent désormais un âge unique, simplifient les démarches et renforcent les droits des travailleurs proches du départ à la retraite.

Les nouvelles règles d’accès à la retraite progressive

La réforme introduit un âge plancher unique : 60 ans. Quel que soit l’année de naissance, les assurés peuvent demander ce dispositif dès qu’ils atteignent cet âge. Ce changement découle de décrets publiés le 23 juillet 2025 après un accord signé entre partenaires sociaux à l’automne 2024.

Mais l’âge ne suffit pas. Pour entrer dans le dispositif, il faut avoir validé 150 trimestres, soit environ 37 années et demie de carrière. Cette condition permet de s’assurer que les bénéficiaires ont déjà accompli une large partie de leur vie professionnelle.

Enfin, l’activité doit être réduite mais pas supprimée : la loi fixe une quotité comprise entre 40 % et 80 % d’un temps complet. Cela signifie qu’un salarié peut organiser son emploi du temps en travaillant deux jours sur cinq ou, au contraire, quatre jours sur cinq, selon les accords passés avec l’entreprise.

La procédure pour demander la retraite progressive

La démarche doit être anticipée : la demande doit être transmise cinq mois avant la date envisagée. Les assurés peuvent déposer leur dossier en ligne via le portail Info-retraite ou adresser un formulaire à leur caisse.

L’accord de l’employeur reste nécessaire. Toutefois, les textes récents encadrent mieux ce point : le refus doit être justifié et ne peut être purement arbitraire. De plus, si l’entreprise ne donne pas de réponse dans un délai de deux mois, le silence vaut acceptation. Attention : il est conseillé de vérifier son relevé de carrière avant d’envoyer la demande afin de s’assurer que les 150 trimestres sont bien comptabilisés, faute de quoi le dossier sera refusé.

Le calcul de la pension et ses effets sur la retraite future

Le principe est simple : la pension versée correspond à la part de temps non travaillé. Ainsi, un salarié qui choisit un temps partiel de 60 % percevra 40 % de sa pension. Si l’activité est réduite à 65 %, la part de pension versée sera de 35 %.

Il faut également rappeler que la période de retraite progressive continue à générer des droits. Les trimestres et les points de retraite complémentaire s’ajoutent, et la pension sera recalculée au moment du départ définitif. Autrement dit, cette transition n’amoindrit pas la retraite future, elle permet au contraire de la préparer tout en restant actif.