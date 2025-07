Retraite progressive dès 60 ans : ce que le gouvernement vient de valider

Un changement notable dans le système des retraites vient d’être officialisé avec la publication d’un décret qui permet d’accéder à la retraite progressive dès 60 ans. Ce décret, paru au Journal officiel le 23 juillet 2025, sera appliqué à partir du 1er septembre 2025. Il touche un grand nombre de travailleurs et pourrait bien modifier la façon dont les Français pensent la fin de leur carrière.

Un accès plus large à la retraite progressive

Le nouveau décret fait passer l’âge minimum pour bénéficier de la réforme de la retraite progressive de 62 ans à 60 ans. Cette mesure offre plus de souplesse aux travailleurs qui souhaitent réduire progressivement leur activité tout en continuant à toucher une partie de leur pension. Elle concerne plusieurs régimes : le régime général, les régimes spéciaux, le régime de la fonction publique de l’État, et ceux des salariés et non-salariés agricoles. Les professions libérales et les avocats ne sont pas en reste, leurs régimes d’assurance vieillesse étant aussi inclus.

Les dispositions entrent en vigueur pour les pensions dès le 1er septembre 2025. Ainsi, ceux qui prépareront leur départ pourront envisager leur transition vers la retraite avec plus de flexibilité. Ce dispositif a été pensé pour encourager le maintien dans l’emploi tout en répondant aux besoins de chacun.

Les partenaires sociaux à l’œuvre

Cette réforme s’appuie sur des accords passés à l’automne 2024, réunissant plusieurs acteurs du monde du travail pour promouvoir l’emploi des seniors. Du côté patronal, c’est le Medef qui a signé l’accord, tandis que la CFDT et la CFTC représentaient les syndicats dans le cadre de la réforme des retraites. Ces partenaires se sont mobilisés pour promouvoir l’emploi des seniors et faciliter la mise en place des retraites progressives.

Le but affiché est de rendre la fin de carrière moins stressante et plus en phase avec les attentes individuelles. La ministre chargée du Travail et de l’Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, l’a bien résumé en déclarant : « La fin de carrière ne doit plus être angoissante et strictement binaire – temps plein ou rien – mais doit s’adapter aux envies et besoins de chacun tout en encourageant le maintien dans l’emploi le plus longtemps possible. »

Comment ça marche concrètement ?

Avec la retraite progressive, dès 60 ans, les travailleurs peuvent toucher une partie de leur pension tout en continuant à bosser à temps partiel. Pour en bénéficier, il faut avoir validé au moins 150 trimestres. Par exemple, un salarié qui travaille à 60% de son temps moyen pourra percevoir 40% de sa pension complète, facilitant ainsi la transition jusqu’à un départ complet.

Ce dispositif flexible permet à chacun d’ajuster son rythme entre vie pro et vie perso tout en préparant son avenir financier. En baissant l’âge d’accès, on espère que plus de travailleurs profiteront de cette option intéressante.

Quelles conséquences pour le monde pro ?

Ramener l’accès à la retraite progressive à 60 ans représente une avancée importante dans l’adaptation du travail aux réalités démographiques. Astrid Panosyan-Bouvet a d’ailleurs qualifié cette démarche d’« avancée majeure », soulignant son importance pour les Français.

Cette évolution pourrait amener davantage d’employeurs à revoir leur gestion des profils seniors et à créer un environnement de travail plus inclusif, notamment avec le contrat de valorisation d’expérience. Pour les salariés, c’est une chance de pouvoir adapter leur rythme de travail selon leurs envies tout en préservant leur sécurité financière.