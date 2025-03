Actions : X (ex-twitter) retrouve les sommets

Revanche. Le réseau social d’Elon Musk affiche un résultat époustouflant en ce mois de mars 2025. Selon les informations du Financial Times, en effet, l’application du bras droit d’Elon Musk a réussi à quadrupler sa valorisation en à peine 6 mois.

En mars 2025, le réseau social X, autrefois connu sous le nom de Twitter, a retrouvé une valorisation de 44 milliards de dollars, soit le montant exact déboursé par Elon Musk lors de son acquisition de la plateforme en octobre 2022.

Un retour triomphal pour X

Lorsque Elon Musk a racheté Twitter en 2022, le réseau social connaissait déjà des difficultés. Loin de calmer les tensions, les décisions radicales prises par le milliardaire ont précipité l’entreprise dans une spirale infernale : licenciements massifs (près de 80 % des effectifs), suppression des politiques de modération, exode des annonceurs majeurs comme Coca-Cola et Apple …

Résultat : la valorisation de l’entreprise s’est s’effondrée de 71,5 % en septembre 2024, pour atteindre un plancher de 10 milliards de dollars. Face à cette situation critique, Elon Musk a entrepris des coupes drastiques dans les coûts et tenté de diversifier les sources de revenus.

Une piqure de rappel pour le monde des affaires

En janvier 2025, l’élection de Donald Trump à la Maison-Blanche a marqué un tournant décisif pour Elon Musk, puisque celui-ci a été nommé à un poste hautement politique, c’est-à-dire ministre de la Commission pour l’efficacité gouvernementale (DOGE), organisme chargé de rationaliser les dépenses publiques et de moderniser l’administration fédérale.

Considéré comme personne non grata par certains avant le retour de Donald Trump dans le bureau ovale, comme un duo de choc aujourd’hui par d’autres, ou souhaitant tout simplement se ranger du « côté du pouvoir » par crainte ou opportunité, la proximité entre Elon Musk et le président américain a indubitablement contribué à redorer l’image de X (ew-Twitter), et surtout la confiance, des milieux économiques envers le réseau social. Quelques jours seulement, voire quelques semaines pour les retardataires après le retour de Donald Trump dans le bureau ovale, en effet, plusieurs grandes entreprises, dont notamment Amazon, ou encore Meta, ont relancé leurs investissements publicitaires sur la plateforme X (ex-Twitter). Comme l’indique en effet le Financial Times, les bénéfices d’exploitation de X ont retrouvé leurs niveaux d’avant Musk, et l’entreprise prévoit même de lever 2 milliards de dollars via l’émission de nouvelles actions afin de rembourser une partie de sa dette (estimée à 1 milliard de dollars).

La remontada de X fait en quelque sorte figure de rappel pour les annonceurs, et plus généralement, le monde des affaires : aucun ne détient de boule de cristal. Autrement dit, les affaires sont les affaires, et ces dernières sont plus fructueuses lorsqu’elles gardent une certaine distance avec la politique.