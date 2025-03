Tesla : quand Trump complique l’avenir d’Elon Musk avec ses droits de douane

Le 13 mars 2025, Tesla a tiré la sonnette d’alarme. Dans une lettre adressée au Bureau du représentant américain au commerce, l’entreprise d’Elon Musk a prévenu que les nouvelles taxes douanières mises en place par l’administration Trump pourraient gravement affecter son activité. Cette mise en garde souligne un paradoxe : le plus célèbre constructeur de véhicules électriques, dirigé par un soutien affiché de Trump, se retrouve désormais dans la ligne de mire de la guerre commerciale relancée par le président américain.

Trump, Musk et Tesla : une alliance menacée par la guerre commerciale

Depuis plusieurs années, Elon Musk entretient des relations étroites avec Donald Trump. En témoigne son rôle de conseiller sur plusieurs dossiers économiques et son implication dans la promotion du « Made in America ». Une proximité qui a débouché sur la participation directe d’Elon Musk au gouvernement américaine. Mais cette proximité ne semble pas le protéger des politiques protectionnistes du président.

Le plan tarifaire de Trump, visant à taxer à hauteur de 25 % l’importation d’acier et d’aluminium en provenance du Canada et du Mexique, affecte directement les chaînes d’approvisionnement de Tesla. Selon CNN, ces hausses tarifaires entraîneraient une augmentation immédiate des coûts de production des voitures électriques fabriquées aux États-Unis. Pire encore, elles risqueraient de déclencher des représailles commerciales de la part d’autres pays, pénalisant Tesla sur les marchés étrangers.

Dans un courrier adressé aux autorités américaines, Tesla met en garde contre les « conséquences disproportionnées » que pourraient engendrer ces représailles : des taxes supplémentaires sur les véhicules américains exportés vers l’Europe et l’Asie. Une hausse des prix qui réduirait drastiquement la compétitivité du groupe à l’international.

Une dépendance aux matières premières qui inquiète

Si Tesla souffre déjà des tensions commerciales, c’est aussi en raison de sa dépendance aux ressources importées. La production de batteries pour ses véhicules électriques repose en grande partie sur le lithium et le cobalt, des matériaux majoritairement extraits à l’étranger. Or, selon Electrek, l’administration Trump envisage également d’imposer des restrictions sur ces importations stratégiques.

Dans sa lettre adressée au Bureau du commerce, Tesla insiste sur l’impossibilité de produire ces matériaux en quantité suffisante aux États-Unis et sur le risque de voir son approvisionnement devenir instable. Un problème d’autant plus stratégique que l’entreprise tente actuellement de développer sa propre filière de batteries aux États-Unis, notamment via ses usines au Nevada et au Texas.

Les coûts explosent : un impact immédiat sur les prix de vente

L’effet domino des tarifs douaniers ne se limite pas aux usines. Si les coûts de production augmentent, Tesla devra inévitablement répercuter cette hausse sur les consommateurs. Le prix moyen d’un véhicule Tesla pourrait augmenter de 3 000 à 5 000 euros sur les marchés internationaux en raison de ces nouvelles taxes.

Impact des taxes douanières sur Tesla Conséquence Augmentation des droits de douane sur l’acier et l’aluminium Hausse des coûts de production Restrictions sur les importations de lithium et de cobalt Difficultés d’approvisionnement pour les batteries Taxes supplémentaires sur les voitures exportées Réduction de la compétitivité à l’international Hausse des prix pour le consommateur Ralentissement des ventes

En clair, les mesures protectionnistes de Trump risquent de freiner l’expansion de Tesla, alors même que l’entreprise doit faire face à une concurrence accrue de la part des constructeurs chinois et européens.

Ironie du sort, la politique de Trump était censée relancer l’industrie automobile américaine en favorisant le retour des usines sur le sol national. Mais dans les faits, les constructeurs eux-mêmes dénoncent des mesures contre-productives. Autos Drive America, un groupe représentant plusieurs constructeurs internationaux, a adressé un courrier au gouvernement américain, expliquant que les nouvelles taxes entraîneraient une augmentation des coûts, une réduction des options pour les consommateurs et des pertes d’emplois aux États-Unis.