Satellites : l’Europe consolide son industrie spatiale avec le « Project Bromo »

Sous le nom de code « Project Bromo », Airbus, Thales et Leonardo ont signé un protocole d’accord (MoU) pour regrouper leurs activités dans le domaine des satellites et systèmes spatiaux. Cette opération, inédite à l’échelle européenne, marque une nouvelle étape dans la construction d’un champion continental des technologies orbitales, au croisement des enjeux économiques, industriels et géopolitiques.

Un rapprochement dicté par la logique industrielle et la souveraineté économique

Le marché mondial des satellites connaît une mutation rapide : la montée en puissance des constellations privées, la pression des acteurs américains (SpaceX, Amazon Kuiper) et la compétition chinoise bouleversent l’équilibre historique. Face à cette transformation, les trois groupes européens misent sur une consolidation pour atteindre la taille critique nécessaire à la compétitivité mondiale.

Selon le protocole signé le 23 octobre 2025, la future entité combinera les divisions spatiales d’Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space et Leonardo Space Division. Le nouvel ensemble pèsera environ 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 25 000 salariés, répartis sur une trentaine de sites européens. Les synergies attendues sont significatives : environ 300 millions d’euros par an à cinq ans sur le résultat opérationnel, selon Airbus. L’objectif : rationaliser la production, mutualiser la R&D et renforcer la maîtrise des coûts dans la chaîne de valeur des satellites.

Le montage capitalistique retenu — 35 % Airbus, 32,5 % Thales et 32,5 % Leonardo — illustre une volonté d’équilibre entre les trois industriels. L’ensemble devrait être opérationnel à partir de 2027, sous réserve d’approbations réglementaires et de consultation des représentants du personnel.

Une intégration au service de la compétitivité européenne

Au-delà de la simple fusion industrielle, le projet vise à faire émerger un acteur intégré couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des satellites : conception, fabrication, intégration, exploitation et services orbitaux. Airbus apporte son expertise en systèmes spatiaux et en intégration de constellations, Thales son savoir-faire dans les charges utiles et les plateformes, tandis que Leonardo renforce l’offre par sa capacité d’assemblage et sa présence sur les marchés italiens et britanniques.

Le nouvel ensemble ambitionne de renforcer la souveraineté européenne dans un secteur où la dépendance technologique vis-à-vis de fournisseurs extra-européens reste forte. En 2024, les entreprises européennes représentaient à peine 10 % du marché mondial des satellites commerciaux, contre plus de 60 % pour les États-Unis. Le « champion européen » espère inverser cette tendance en devenant le partenaire privilégié des programmes européens (IRIS², Copernicus, GOVSATCOM) et des futurs contrats institutionnels.

Cette dynamique pourrait également stimuler un tissu de PME et d’équipementiers gravitant autour du spatial, favorisant ainsi des retombées économiques estimées à plusieurs milliards d’euros sur la décennie à venir. Selon les signataires, le projet contribuera à « renforcer la chaîne de valeur européenne et à préserver les compétences critiques dans un domaine hautement stratégique ».

Des défis économiques et réglementaires encore à surmonter

Malgré son potentiel, le projet soulève plusieurs questions. La Commission européenne devra évaluer l’impact concurrentiel de la fusion sur le marché intérieur des satellites. Les syndicats, notamment la CGT métallurgie, redoutent une « position de monopole » susceptible de fragiliser l’emploi sur certains sites français. Par ailleurs, les redondances industrielles et la rationalisation des effectifs pourraient se traduire par des ajustements sensibles dans les usines et bureaux d’études.

Sur le plan financier, les analystes anticipent des coûts de restructuration élevés, estimés entre 400 et 600 millions d’euros sur trois ans, avant que les synergies ne produisent pleinement leurs effets. Mais les bénéfices attendus à long terme — réduction des coûts unitaires de production, mutualisation de la R&D, meilleure compétitivité à l’export — en font un levier essentiel pour redresser la balance commerciale européenne du spatial. Dans un environnement marqué par la montée des dépenses de défense et la réindustrialisation stratégique, l’Europe affirme ainsi une ambition claire : faire du secteur des satellites un pilier de sa puissance économique et technologique.