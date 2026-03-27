Seat Unique rachète P1 Travel pour devenir le leader européen des expériences live  haut de gamme 

Seat Unique a racheté P1 Travel, l’un des principaux fournisseurs de billets et de formules d’hospitalité haut de gamme pour les événements sportifs à travers le monde. Cette acquisition réunit deux leaders du marché pour créer l’une des plateformes mondiales les plus complètes en matière d’expériences live haut de gamme. Elle permettra d’accélérer la croissance internationale et d’offrir aux détenteurs de droits un accès à un public plus large, tout en proposant aux fans un choix de formules officielles sans précédent.

Cette acquisition intervient dans un contexte de croissance rapide du marché des événements live haut de gamme, alimentée par l’accélération de la demande dans l’économie de l’expérience. Les dépenses des consommateurs en expériences de luxe ne cessent d’augmenter, les prix dans le segment ultra-luxe ayant progressé de 90 % à l’échelle mondiale depuis 2019, ce qui souligne une forte tendance en faveur des dépenses axées sur l’expérience. Cette tendance se reflète également dans le comportement des consommateurs : 78 % des millennials privilégient les expériences aux biens matériels, et 61 % des fans déclarent préférer une hospitalité haut de gamme à des places standard. Les clubs, les salles et les promoteurs sont donc sous pression pour diversifier leurs offres haut de gamme, répondre aux attentes en constante évolution des consommateurs et étendre leur portée à un public mondial en pleine expansion.

Dans ce contexte, Seat Unique et P1 Travel continueront d’opérer en tant que marques distinctes, unissant leurs atouts respectifs pour former un leader mondial dans le domaine des expériences live haut de gamme. Grâce à sa technologie de pointe et à sa plateforme de vente directe aux consommateurs, Seat Unique permet aux fans de découvrir et de réserver facilement des formules haut de gamme officielles et d’en profiter pleinement, en s’appuyant sur une solide base de clients britanniques dans les domaines du sport et de la musique. P1 Travel apporte pour sa part une technologie éprouvée qui permet d’offrir aux fans se rendant aux plus grands événements sportifs d’Europe des expériences de réservation fluides et à fort taux de conversion, ainsi qu’une expertise approfondie dans le football de haut niveau et la Formule 1, et un réseau de distribution international bien établi reliant les détenteurs de droits aux acheteurs internationaux.

Collectivement, le groupe travaille en collaboration directe avec plus de 140 partenaires officiels dans les domaines du sport et de la musique, et propose des expériences à des clients dans plus de 150 pays. Les fans peuvent désormais accéder à plus d’un demi-million de formules d’hospitalité officielles pour des événements de classe mondiale, notamment ceux des clubs

Arsenal FC, AC Milan et Real Madrid, du stade de Wembley et de la plupart des Grands Prix de Formule 1. Fort d’un engagement commun en faveur de la réservation en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d’un service client exceptionnel et d’un accès via ses propres canaux et ceux de ses partenaires, le groupe développe la plateforme mondiale la plus accessible et la plus complète pour les expériences live haut de gamme.

Robin Sherry, fondateur et PDG de Seat Unique, a déclaré :

« P1 Travel s’est forgé une excellente réputation dans le domaine de l’hospitalité sportive en Europe, et Ludo, Bernie et leur équipe ont bâti une entreprise formidable au cours des 19 dernières années. La fusion de nos deux sociétés constitue une évolution toute naturelle.

La demande pour les expériences haut de gamme n’a jamais été aussi forte, et ensemble, nous construisons une plateforme mondiale qui aide les détenteurs de droits à toucher de nouveaux publics internationaux tout en offrant aux fans un accès aux événements les plus prisés dans les domaines du sport, de la musique et du divertissement. »

Ludo Hermans, fondateur de P1 Travel, a déclaré :

« Depuis sa création, P1 Travel s’est donné pour mission de permettre aux fans de vivre les plus grands événements sportifs d’Europe, tout en tissant des liens de confiance durables avec les détenteurs de droits. Au fil du temps, nous avons constaté une demande en constante augmentation de la part des fans, qui recherchent des façons toujours plus mémorables de profiter des événements en direct.

Ce qui nous a particulièrement séduits chez Seat Unique, c’est l’engagement que nous avons en commun, celui de garantir un accès officiel aux fans et à travailler en étroite collaboration avec les détenteurs de droits. En combinant nos atouts en matière de technologie, de présence internationale et d’expertise de haut niveau, nous voyons là une opportunité significative de nous développer à l’échelle mondiale tout en continuant à répondre aux attentes de nos partenaires et de nos clients. »

Cette acquisition fait suite au rachat, en octobre 2025, de la société britannique Circuit Hospitality par Seat Unique. Elle vient renforcer l’offre haut de gamme du groupe et consolider sa stratégie d’expansion internationale, lui permettant ainsi de rester leader sur le marché des expériences live haut de gamme.