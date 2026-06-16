Le Service National Citoyen, une proposition qui plaît aux Français

Le Service National Citoyen recueille l’adhésion massive des Français

À quelques mois de l’élection présidentielle de 2027, une enquête OpinionWay réalisée pour l’association Unis-Cité révèle un soutien inédit à l’idée d’un Service National Citoyen. Selon ce sondage mené auprès de 1 094 personnes représentatives de la population française âgée de 16 ans et plus, 81% des Français se déclarent favorables à la création d’une année d’engagement des jeunes au service de l’intérêt général. Un chiffre qui témoigne d’une aspiration collective à renouveler les modalités de participation citoyenne dans un contexte marqué par les fractures sociales et les crises multiples.

L’enquête, conduite par questionnaire autoadministré en ligne entre le 22 et le 28 avril 2026, révèle un consensus rare dans l’opinion publique française. Au-delà du soutien global, 77% des personnes interrogées souhaitent que le Service National Citoyen devienne une étape structurante du parcours de vie, comparable au baccalauréat ou au permis de conduire. Un résultat qui interroge la place accordée à l’engagement citoyen dans la construction des parcours individuels et collectifs.

Fait marquant, les jeunes eux-mêmes adhèrent largement à ce principe. Parmi les 16-24 ans, 78% soutiennent l’idée d’une année d’engagement. Une adhésion qui pourrait surprendre, alors que la jeunesse est souvent perçue comme rétive aux obligations collectives. Pourtant, les résultats du sondage suggèrent au contraire une demande d’engagement et de repères de la part d’une génération en quête de sens.

Un diagnostic partagé sur les difficultés de la jeunesse

Le sondage OpinionWay dresse un constat préoccupant sur la situation des jeunes en France. Selon les personnes interrogées, 91% estiment que les jeunes ont du mal à se projeter dans l’avenir. Un chiffre vertigineux qui illustre le malaise d’une génération confrontée à l’incertitude économique, climatique et sociale. Par ailleurs, 89% des Français pensent que les jeunes manquent de repères pour se construire, tandis qu’une proportion identique les considère en recherche de sens.

L’isolement constitue également une préoccupation majeure. Pour 73% des répondants, les jeunes sont plus isolés qu’auparavant, une perception qui renvoie aux transformations du lien social à l’ère numérique et aux mutations des structures familiales et communautaires. Face à ce diagnostic alarmant, le Service National Citoyen apparaît comme une réponse concrète et fédératrice, susceptible de répondre simultanément aux besoins individuels des jeunes et aux enjeux collectifs du pays.

Les bénéfices attendus d’une telle année d’engagement sont multiples. Pour 90% des Français, elle permettrait aux jeunes de se sentir plus utiles et de développer l’esprit d’équipe ainsi que la coopération. Une proportion quasi identique, 89%, estime qu’elle renforcerait leur confiance en eux. Surtout, 92% considèrent qu’elle leur permettrait de découvrir d’autres réalités sociales, favorisant ainsi le décloisonnement et la mixité sociale, principes fondateurs du vivre-ensemble républicain.

Un outil au service de la résilience collective du pays

Au-delà des bénéfices individuels pour les jeunes, les Français perçoivent le Service National Citoyen comme un instrument de résilience collective face aux crises. Dans un contexte d’anticipation de turbulences climatiques, sanitaires ou sociales majeures, 77% des personnes interrogées considèrent que mobiliser une génération entière dans des missions d’intérêt général permettrait au pays de mieux faire face aux défis à venir.

Les vertus civiques attendues sont considérables. Selon l’enquête, 85% des Français pensent qu’un tel dispositif renforcerait la solidarité entre citoyens, contribuant ainsi à réparer le tissu social fragilisé par des décennies d’individualisme et de repli communautaire. Pour 74% des répondants, il contribuerait également à défendre la démocratie, dans un contexte où les institutions représentatives sont contestées et où l’abstention électorale bat régulièrement des records.

L’indépendance nationale constitue également un enjeu. 68% des Français estiment que le Service National Citoyen renforcerait l’autonomie du pays face aux crises, suggérant une volonté de reconstruire des capacités collectives d’action et de résilience. Enfin, 62% considèrent qu’il aiderait à lutter contre le changement climatique, un chiffre qui grimpe à 72% chez les 16-24 ans, révélant l’importance particulière accordée par la jeunesse aux enjeux environnementaux. Ces préoccupations écologiques s’inscrivent dans une prise de conscience générationnelle des limites planétaires.

Accessibilité et volontariat, des principes essentiels

Si le soutien au principe du Service National Citoyen est massif, les Français expriment toutefois des attentes précises quant à ses modalités de mise en œuvre. L’accessibilité au plus grand nombre apparaît comme une condition sine qua non de légitimité. Pour 62% des personnes interrogées, le modèle privilégié repose sur le volontariat, avec une préférence marquée pour un engagement universel et ouvert à tous, sans processus de sélection.

Chez les jeunes, cette orientation se révèle encore plus forte, puisque 72% des 16-24 ans privilégient le volontariat. Un choix qui tranche avec les débats récurrents sur le retour d’un service national obligatoire et qui témoigne d’une volonté de valoriser l’engagement libre plutôt que la contrainte. Le modèle du Service Civique actuel, créé en 2010 et inspiré de l’expérience pionnière d’Unis-Cité, semble avoir démontré sa pertinence : fondé sur le volontariat, il propose aux jeunes de 16 à 25 ans de consacrer 6 à 12 mois à des missions d’intérêt général, moyennant une indemnité mensuelle d’environ 620 euros et une couverture sociale complète.

Toutefois, le passage à l’échelle d’un Service National Citoyen généralisé soulève des questions pratiques considérables. Financer et organiser l’engagement d’une classe d’âge entière représenterait un défi budgétaire et logistique majeur pour les pouvoirs publics. La création de missions en nombre suffisant, la formation des encadrants, l’indemnisation des participants et l’articulation avec les parcours scolaires et professionnels constitueraient autant de défis à relever.

Les domaines d’intervention privilégiés par les Français

L’étude OpinionWay pour Unis-Cité révèle que les Français souhaitent voir les jeunes engagés dans des missions concrètes au service de l’intérêt général. Les domaines d’intervention privilégiés reflètent les préoccupations actuelles de la société : solidarité, climat, santé, éducation constituent les axes prioritaires identifiés par les répondants.

La dimension solidaire apparaît centrale, dans un pays où les inégalités sociales se creusent et où les services publics peinent à répondre aux besoins croissants. L’engagement des jeunes dans l’accompagnement des personnes âgées, le soutien scolaire, l’aide alimentaire ou l’insertion professionnelle pourrait contribuer à combler certaines lacunes tout en créant du lien intergénérationnel. Les missions environnementales, plébiscitées notamment par les jeunes eux-mêmes, permettraient de répondre à l’urgence climatique par des actions de terrain : protection de la biodiversité, sensibilisation, transition énergétique.

Le secteur de la santé, mis en lumière par la crise du Covid-19, constitue également un domaine d’intervention pertinent, qu’il s’agisse d’accompagner les professionnels débordés, de participer à des campagnes de prévention ou de soutenir les personnes fragiles. Enfin, l’éducation reste un pilier essentiel, tant la transmission des savoirs et l’égalité des chances constituent des enjeux majeurs pour la cohésion sociale.

Un signal politique à moins d’un an de la présidentielle

Comme le souligne Thierry Sibieude, Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance d’Unis-Cité : « Cette étude montre que les Français sont prêts à franchir une nouvelle étape : faire de l’engagement des jeunes une grande cause collective. Le Service National Citoyen apparaît non seulement comme une réponse aux difficultés et aux aspirations des jeunesses, mais aussi comme une force de cohésion et de résilience pour le pays. »

À moins d’un an de l’élection présidentielle de 2027, les résultats de ce sondage constituent un signal fort adressé aux décideurs publics. L’ampleur du soutien, qui traverse les clivages générationnels, sociaux et sans doute politiques, suggère qu’une proposition ambitieuse en matière d’engagement citoyen pourrait rencontrer un écho favorable dans l’opinion. Reste à savoir si les candidats s’empareront de ce sujet et quelles modalités concrètes ils proposeront pour transformer cette aspiration collective en réalité.

Le Service National Citoyen s’inscrirait dans une tradition républicaine française de mobilisation collective, tout en la réinventant pour le XXIᵉ siècle. Là où le service militaire visait à former des soldats-citoyens, le Service National Citoyen ambitionnerait de former des citoyens engagés, capables de contribuer activement à la résolution des défis contemporains. Une ambition qui, si elle se concrétisait, pourrait profondément transformer le pacte générationnel et redéfinir les contours de la citoyenneté dans la France de demain.