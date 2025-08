Somnolence au volant : un fléau silencieux qui tue sur les routes

Le 31 juillet 2025, l’association 40 millions d’automobilistes a publié les résultats d’une expérience inédite menée sur simulateur. Son objectif : montrer concrètement les effets de la somnolence sur la conduite. Un phénomène qui reste trop souvent ignoré, alors qu’il est responsable de nombreux accidents mortels chaque année.

Un conducteur fatigué devient un conducteur dangereux

La somnolence est l’une des principales causes d’accidents graves, en particulier sur autoroute. Selon la Sécurité Routière, elle est en cause dans un accident mortel sur trois sur ces axes, soit plus que l’alcool ou la vitesse.

Et pourtant, elle reste peu prise au sérieux. Beaucoup de conducteurs pensent pouvoir “tenir” ou “résister” à la fatigue. Une erreur dramatique. D’après les données officielles, conduire après moins de cinq heures de sommeil triple le risque d’accident.

Une expérience qui démontre le danger en temps réel

Pour alerter le public, 40 millions d’automobilistes a placé trois personnes dans un simulateur de conduite pendant six heures, dont deux heures de nuit. Résultat :

Tous les participants ont fermé les yeux au volant sans s’en rendre compte , jusqu’à 18 minutes cumulées sur la session.

, jusqu’à sur la session. Ils ont eu des écarts de trajectoire et réduit leur distance de sécurité sans le vouloir.

et sans le vouloir. Le plus jeune conducteur a montré des signes de stress avec un usage excessif des rétroviseurs et du tableau de bord.

Cette simulation a mis en évidence une chose essentielle : la somnolence agit sans prévenir, et sans que le conducteur n’en ait conscience.

Le problème de la somnolence, c’est qu’elle s’installe progressivement et souvent sans symptôme clair. On ne sent pas forcément ses effets, mais ils altèrent la concentration, le temps de réaction et la perception des distances. Autre piège : les heures les plus risquées sont celles où le corps est naturellement moins alerte, entre 2 h et 5 h du matin et 13 h à 15 h l’après-midi. De nombreux conducteurs prennent la route pendant ces périodes sans savoir qu’ils sont dans une zone de vigilance réduite.

Comment éviter les risques ? Les bons réflexes à adopter

Face à ce constat, les experts rappellent quelques règles simples pour éviter un drame :

Dormir au moins 7 heures avant un départ longue distance ;

avant un départ longue distance ; Faire une pause toutes les deux heures , même sans sensation de fatigue ;

, même sans sensation de fatigue ; Éviter de conduire la nuit, surtout entre 2 h et 5 h du matin ;

; Ne pas compter sur le café, la climatisation ou la musique forte : ils ne remplacent pas le sommeil.

Ces conseils peuvent sauver des vies, car aucun conducteur n’est à l’abri de la fatigue, même les plus expérimentés.