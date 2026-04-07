D’après un sondage, 53 % des salariés jugent leur entreprise mal préparée à la canicule

Alors que les épisodes de chaleur extrême s’imposent progressivement comme une nouvelle norme climatique, leur impact sur le monde du travail reste largement sous-estimé. Un récent sondage réalisé par OberA auprès de plus de 4 200 actifs met en lumière un paradoxe préoccupant : une prise de conscience individuelle élevée, mais une préparation collective encore largement insuffisante.

Une adaptation des entreprises en retard sur la réalité climatique

Les chiffres du sondage sont sans appel : plus d’un salarié sur deux estime que son entreprise n’est pas prête à affronter des épisodes caniculaires. Cette perception traduit un décalage entre l’accélération des phénomènes climatiques et la capacité d’adaptation des organisations.

Si, d’après ce sondage, près de 8 Français sur 10 se disent informés des risques liés aux fortes chaleurs, cette sensibilisation ne se traduit pas encore en politiques internes structurées. La question thermique reste souvent reléguée au second plan, traitée de manière ponctuelle plutôt que comme un enjeu stratégique.

Pourtant, les conséquences économiques sont bien réelles. L’inconfort thermique, jugé problématique par une majorité de salariés, affecte directement la productivité, la concentration et, à terme, la performance globale des entreprises.

Un déficit de dialogue social révélateur

L’un des enseignements majeurs de ce sondage réside dans le manque de communication entre salariés et encadrement. Près de deux tiers des actifs n’ont jamais signalé de problème lié à la chaleur à leur hiérarchie.

Ce silence peut s’expliquer par plusieurs facteurs : banalisation de l’inconfort, crainte de paraître exigeant, ou encore absence de cadre formel pour traiter ces questions. Il traduit surtout une difficulté structurelle à intégrer les enjeux climatiques dans le dialogue social.

Résultat, les problématiques liées à la chaleur restent invisibilisées, freinant la mise en place de réponses adaptées à l’échelle de l’entreprise.

Des investissements encore limités et inégalement répartis

L’analyse des équipements disponibles dans les entreprises révèle une approche souvent minimaliste. L’accès à l’eau fraîche constitue la mesure la plus répandue, loin devant des dispositifs plus structurants comme la climatisation ou les systèmes de rafraîchissement.

Cette hiérarchie des solutions reflète une logique de court terme : privilégier des investissements peu coûteux et faciles à déployer, au détriment d’aménagements plus durables. Pourtant, dans un contexte de répétition des vagues de chaleur, cette stratégie pourrait rapidement montrer ses limites.

Les salariés, eux, expriment des attentes claires. Au-delà des équipements, ils plébiscitent des mesures organisationnelles, comme l’aménagement des horaires de travail pour éviter les pics de chaleur. Une demande qui souligne que l’adaptation ne repose pas uniquement sur la technologie, mais aussi sur une transformation des modes de travail.

Des secteurs particulièrement exposés

Ce sondage met en évidence de fortes disparités sectorielles. L’agriculture apparaît comme le secteur le plus vulnérable, en raison de l’exposition directe aux conditions climatiques. Le BTP et l’industrie suivent, confrontés à des environnements physiques exigeants et souvent peu adaptables.

Mais le phénomène ne se limite pas aux métiers de terrain. Le secteur public, notamment dans les services administratifs ou de santé, est également concerné, preuve que la chaleur constitue désormais un enjeu transversal.

Un cadre légal encore mal connu

Autre point d’alerte : la méconnaissance des obligations légales. Moins d’un tiers des salariés savent que leur employeur est tenu de mettre en place des mesures de protection en cas de forte chaleur, une obligation pourtant renforcée récemment. Ce déficit d’information limite l’effectivité des dispositifs existants et souligne la nécessité d’un effort pédagogique, tant du côté des employeurs que des pouvoirs publics.

Au-delà du confort, la question de la chaleur au travail s’impose comme un véritable enjeu économique. Elle touche à la santé des salariés, à la productivité des organisations et à leur capacité à attirer et fidéliser les talents. Dans un contexte de changement climatique durable, l’adaptation des conditions de travail ne peut plus être considérée comme une option. Elle devient un levier stratégique, au croisement des politiques RH, des investissements immobiliers et de la responsabilité sociale des entreprises.