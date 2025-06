Tarifs en hausse : 2 grandes banques françaises pénalisent 13 millions de clients

La nouvelle année apporte souvent son lot de changements tarifaires, et le secteur bancaire ne fait pas exception. BNP Paribas et le CIC, deux géants de la finance française, ont récemment annoncé des modifications significatives dans leurs grilles tarifaires pour 2025. Cette décision affecte directement plus de 13 millions de clients, suscitant de nombreuses réactions.

Hausse des frais bancaires : un impact considérable sur les clients

Les 13,6 millions de clients de BNP Paribas et du CIC vont devoir s’adapter à une nouvelle réalité financière. Cette augmentation des tarifs s’inscrit dans une tendance générale observée depuis le début de l’année 2024, où l’ensemble des établissements bancaires français ont déjà relevé leurs prix de 2 à 3% en moyenne.

Chez BNP Paribas, qui compte 8 millions de clients, plusieurs services seront touchés :

Les virements au guichet : +14,29%, soit 4 euros par opération

La carte Visa Electron : +3,57%, passant à 43,50 euros

La Visa Classic : +3,12%, atteignant 49,50 euros

La Visa Premier : +2,86%, s’élevant à 144 euros

La Visa Infinite : +2,97%, pour un coût de 347 euros

Le CIC, avec ses 5,6 millions de clients, n’est pas en reste. Les modifications tarifaires concernent notamment :

Les frais de tenue de compte : +4,76%, soit 2,20 euros par mois

Le forfait d’alertes SMS : +6,25%, passant à 1,70 euro mensuel

Le chèque de banque : +7,14%, atteignant 15 euros

Ces augmentations, bien que variables selon les services, représentent une charge supplémentaire non négligeable pour les clients.

Les offres groupées : une hausse généralisée

Les offres groupées, prisées par de nombreux clients pour leur aspect pratique, n’échappent pas à cette tendance inflationniste. Chez BNP Paribas, l’Esprit Libre Référence connaît une hausse de 1,65%, atteignant 88,68 euros par an. L’offre Esprit Libre Initiative, destinée aux 18-25 ans, augmente quant à elle de 1,91%, pour un coût annuel de 38,40 euros.

Du côté du CIC, le Contrat Personnel Global subit une augmentation plus marquée de 6,37%, passant à 13,35 euros mensuels. Cette hausse significative pourrait inciter certains clients à reconsidérer leur choix d’offre bancaire.

Voici un tableau récapitulatif des principales augmentations pour les offres groupées :

Banque Offre Ancien tarif Nouveau tarif Augmentation BNP Paribas Esprit Libre Référence 87,24 €/an 88,68 €/an 1,65% BNP Paribas Esprit Libre Initiative (18-25 ans) 37,68 €/an 38,40 €/an 1,91% CIC Contrat Personnel Global 12,55 €/mois 13,35 €/mois 6,37%

Une lueur d’espoir : la gratuité des retraits d’espèces

Malgré ces augmentations, une initiative positive vient tempérer la situation. BNP Paribas et CIC, en collaboration avec la Société Générale et le Crédit Mutuel, ont mis en place un réseau mutualisé de distributeurs automatiques appelé Cash Services. Ce projet ambitieux vise à terme l’installation de 7 000 points de retrait.

L’avantage majeur pour les clients de ces établissements est la gratuité des retraits d’espèces dans ces distributeurs, quel que soit leur banque d’origine parmi les quatre participantes. Cette mesure représente une économie non négligeable pour les utilisateurs fréquents de liquidités et pourrait partiellement compenser les hausses tarifaires annoncées.

Cette initiative s’inscrit dans une logique de mutualisation des services bancaires, une tendance qui pourrait se développer à l’avenir pour répondre aux défis économiques du secteur tout en préservant l’accessibilité des services pour les clients.

Réactions et perspectives pour les consommateurs

Face à ces augmentations, les associations de consommateurs appellent à la vigilance. Elles recommandent aux clients de comparer attentivement les offres des différentes banques et de ne pas hésiter à négocier avec leur établissement actuel ou à envisager un changement si nécessaire.

Les experts financiers, quant à eux, soulignent l’importance de :

Analyser en détail sa consommation de services bancaires

Optimiser l’utilisation des offres groupées

Privilégier les opérations en ligne, souvent moins coûteuses

Rester informé des évolutions du marché bancaire

Cette décision de BNP Paribas et du CIC s’inscrit dans un contexte économique complexe, marqué par l’inflation et la transformation digitale du secteur bancaire. Si elle peut sembler défavorable à court terme pour les consommateurs, elle pourrait également stimuler la concurrence et l’innovation dans les services financiers, au bénéfice in fine des clients les plus avisés.