Taxe climat : un levier fiscal plébiscité pour financer la transition écologique

Un nouveau sondage international met en lumière une demande forte en faveur d’une taxation des entreprises fossiles. Dans un contexte de pression budgétaire et de transition climatique accélérée, ce soutien populaire nourrit une réflexion stratégique sur la fiscalité environnementale.

Le 19 juin 2025, à l’occasion des négociations climatiques de l’ONU à Bonn (SB62), les organisations Oxfam et Greenpeace ont rendu publics les résultats d’un sondage international réalisé par Dynata. Dans treize pays, dont la France, la majorité des personnes interrogées se prononce en faveur d’une taxe ciblant les entreprises pétrolières, gazières et charbonnières. Cette demande citoyenne intervient à un moment où les besoins de financement climatique s’intensifient à l’échelle mondiale.

Une adhésion transversale à une taxe ciblée

L’enquête révèle que 83 % des Françaiss et 81 % de la population mondiale soutiennent une fiscalité spécifique sur les profits des entreprises exploitant des énergies fossiles. Cette proportion est particulièrement remarquable en France, où l’adhésion traverse les catégories d’âge, les niveaux de revenus et les préférences politiques.

La stabilité du soutien dans différentes zones géographiques et contextes économiques indique qu’il ne s’agit pas d’une demande conjoncturelle, mais d’un positionnement structurel croissant dans l’opinion. L’idée d’un rééquilibrage fiscal à destination des acteurs industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre semble désormais faire consensus. Cette évolution pourrait influencer à court terme les choix de politiques fiscales environnementales, notamment dans les pays industrialisés.

Des perspectives de recettes fiscales significatives

Oxfam a publié, en parallèle de ce sondage, une estimation des recettes qu’une telle taxation pourrait générer. En 2024, les 590 plus grandes entreprises fossiles auraient dégagé 583 milliards de dollars de bénéfices. Une taxe appliquée à ces profits excédentaires, définis comme étant supérieurs à leur moyenne historique, pourrait rapporter jusqu’à 400 milliards de dollars la première année.

Ces montants ne sont pas théoriques. Ils sont comparables aux coûts annuels des pertes et dommages liés aux dérèglements climatiques dans les pays du Sud, estimés entre 290 et 1 045 milliards de dollars à l’horizon 2030. Pour les gouvernements, l’enjeu est double : d’une part, sécuriser de nouvelles ressources budgétaires, d’autre part, aligner les outils fiscaux avec les objectifs climatiques.

Une architecture fiscale en cours de construction

Oxfam France propose une feuille de route structurée autour de neuf mesures fiscales, dont quatre inédites, visant à mobiliser 104 milliards d’euros supplémentaires dès 2026. Ce plan comprend des instruments fiscaux sur les revenus du capital (dividendes, plus-values), les bénéfices d’entreprise, les transmissions patrimoniales, ainsi que certaines formes de consommation jugées climaticides (transport aérien fréquent, véhicules très émetteurs, publicité intensive).

Parmi les mesures nouvelles figurent notamment une taxe sur les dividendes d’entreprises non alignées sur les objectifs climatiques, un impôt sur les sociétés modulé selon l’empreinte carbone des activités, une taxe verte sur les transactions financières, et une surtaxe sur les transmissions d’héritages dont les actifs ont un fort contenu carbone. Ces mesures s’ajoutent à des dispositifs déjà discutés dans les milieux économiques, comme la taxe carbone, avec une ambition plus sélective et redistributive.

L’originalité de ce projet repose sur deux axes : sa dimension ciblée, les ménages ne sont pas visés directement, et son approche d’incitation à la transformation des modèles économiques. Les taux proposés pourraient être ajustés en fonction du niveau d’alignement des entreprises avec les objectifs de l’Accord de Paris.

Un levier pour corriger les déséquilibres fiscaux existants

Les promoteurs de ces mesures soulignent que la fiscalité environnementale actuelle repose encore majoritairement sur la consommation des ménages, avec un effet régressif reconnu. Dans un contexte où le gouvernement français vise 40 milliards d’euros d’économies pour l’exercice 2026, et où des arbitrages budgétaires difficiles sont attendus, ces propositions visent à réorienter l’effort fiscal vers les acteurs disposant des plus grandes marges de manœuvre.

La taxation des entreprises fossiles est également présentée comme un levier d’efficacité : elle peut internaliser les coûts climatiques, orienter les investissements vers les énergies renouvelables, et participer à la décarbonation de l’économie sans nuire directement au pouvoir d’achat.

Des implications stratégiques pour les entreprises concernées

Pour les entreprises du secteur fossile, la mise en œuvre de ces propositions pourrait représenter un changement d’environnement fiscal non négligeable. La perspective d’une taxe modulée selon l’empreinte carbone, et d’un encadrement international harmonisé via les Nations unies, appelle à une anticipation stratégique.

Les scénarios explorés par Oxfam impliquent un double effet sur les groupes industriels concernés : d’un côté, une érosion partielle de leurs marges bénéficiaires ; de l’autre, une incitation accrue à se désengager progressivement des actifs les plus intensifs en carbone. Pour les directions financières et les actionnaires, cela pourrait accélérer les arbitrages en faveur d’un repositionnement vers des segments plus compatibles avec les trajectoires de neutralité carbone.