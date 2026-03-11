Taxe foncière 2026 : cette option oubliée avant le 30 juin peut vous coûter très cher

Dès avril 2026, le service en ligne pour déclaration des revenus sera ouvert, et pour beaucoup de contribuables français, ce sera le coup d’envoi d’une période stressante. Des millions de Français attendront de voir combien ils devront payer. Certains constateront un prélèvement à la source trop élevé et recevront un remboursement en juillet, tandis que d’autres verront l’État étaler leur dû de septembre à décembre, en plusieurs échéances. Parallèlement aux impôts sur le revenu, 57 % des ménages français pourraient voir leur budget 2026 affecté par une autre charge : la taxe foncière.

Fin d’année : comment éviter la mauvaise surprise côté impôts ?

À la fin de l’année, alors que beaucoup préparent le budget pour les fêtes ou les vacances, la réalité fiscale revient souvent avec le dernier paiement des impôts et de la taxe foncière pour les propriétaires. Selon Maison et Travaux, cette dépense imprévue pourrait pourtant être évitée chaque année. Faut-il mettre de l’argent de côté et espérer deviner juste ? Ou tenter de prévoir précisément la taxe foncière au risque d’être pris au dépourvu si elle augmente ?

Si vous n’avez pas envie de jouer les Madame Irma pour deviner votre imposition, il existe une alternative plus simple. L’administration fiscale propose une mensualisation anticipée des paiements, une solution qui évite bien des mauvaises surprises.

Anticiper vos dépenses : la mensualisation proposée par l’État

La mensualisation est une option proactive. L’administration fiscale permet de la mettre en place avant même que le montant final soit connu, ce qui vous aide à lisser ces dépenses sur l’année. Outre la taxe foncière, vous pouvez aussi mensualiser la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et l’impôt sur la fortune immobilière.

Concrètement, même avant de recevoir votre avis d’imposition, vous pouvez définir un plan de paiement mensuel. Cette prévision vous aide à répartir la charge et à éviter la pression financière habituelle quand la facture arrive.

Comment adhérer à la mensualisation ?

Si vous voulez alléger vos paiements annuels, vous avez jusqu’au 30 juin pour prévenir l’administration fiscale de votre choix. Si vous manquez cette date, il faudra attendre l’année suivante pour demander la mensualisation.

Après adhésion, l’État prélèvera, de janvier à octobre, chaque mois un dixième de l’impôt calculé sur l’année précédente. Ces dix prélèvements se feront à la même date pour tous : le 15 de chaque mois. En cas de trop-perçu, le remboursement sera effectué automatiquement sur votre compte lors de la déclaration annuelle.