Taxe foncière : ces 100 € que l’État peut vous enlever sans que vous le sachiez

En 2026, une mesure fiscale vise à alléger la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour certains propriétaires retraités, offrant une réduction fiscale automatique de 100 euros sur l’avis d’imposition pour ceux qui remplissent des conditions bien précises, ce qui représente un coup de pouce pour un grand nombre de retraités.

Qui est concerné ?

Le dispositif s’adresse aux propriétaires âgés de 65 à 74 ans au 1er janvier 2026, confirme le site Maison Travaux. Ils doivent être propriétaires ou usufruitiers de leur résidence principale à cette date pour pouvoir en bénéficier. Outre l’âge, le revenu fiscal de référence (RFR) est déterminant : il faut que le RFR soit inférieur aux plafonds de revenus fixés pour 2026, selon l’article 1417 I du Code général des impôts (CGI).

Le dégrèvement ne vaut que pour les résidences principales. Attention : le droit à la réduction disparaît dès que les seuils de RFR sont dépassés, même légèrement. Mieux vaut donc vérifier son RFR avant de compter sur cette baisse.

Comment ça marche et que faire si la réduction n’apparaît pas ?

Le point fort de la mesure, c’est la simplicité : aucune démarche préalable n’est nécessaire. Pour les foyers éligibles, le calcul est automatisé et les 100 euros s’ajouteront directement à l’avis de taxe foncière reçu à la fin de l’été.

Si la réduction n’apparaît pas alors que vous pensez être éligible, vous pouvez déposer une réclamation via la messagerie sécurisée du site des impôts ou par courrier au centre des finances publiques, en joignant les avis d’impôt utiles. Les contribuables ont jusqu’au 31 décembre 2027 pour contester la taxe foncière de 2026, ce qui laisse une marge assez confortable pour corriger une omission.

D’autres exonérations et précisions à connaître

Les propriétaires âgés de 75 ans ou plus peuvent, sous certaines conditions de RFR, bénéficier d’une exonération totale, comme le prévoit l’article 1390 du CGI. De même, certains allocataires sociaux, percevant par exemple l’ASPA, l’ASI ou l’AAH, peuvent être concernés par cette exonération s’ils respectent les conditions de revenu.

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), souvent incluse sur l’avis de taxe foncière, n’est pas visée par cette réduction : elle reste due en intégralité et figure séparément sur l’avis.