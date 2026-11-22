La Maison du Deuil Animalier a organisé, samedi 21 novembre 2026 à Paris, la toute première Journée du deuil animalier en France. L’association Stéphane Lamart, qui défend la cause animale, a profité de l’événement pour relancer son plaidoyer auprès des parlementaires : la création d’un congé animal de compagnie inscrit dans le Code du travail. Son président-fondateur, Stéphane Lamart, était invité pour l’occasion.

Le texte déjà soumis aux parlementaires par l’association prévoit un jour de congé minimum en cas de décès de tout animal vivant avec le salarié ou dont il a la charge. En cas de problème de santé ou d’accident nécessitant un accompagnement, trois jours pleins seraient accordés, fractionnables en demi-journées selon les besoins.

Stéphane Lamart propose des absences modulables, de quelques heures à plusieurs jours selon la situation. Pour écarter tout risque d’abus, la mesure ne concernerait que les animaux dûment enregistrés auprès d’un organisme officiel d’identification et vivant au foyer du salarié ou sous sa responsabilité.

Aucune autorisation d’absence légale n’est prévue pour accompagner un animal mourant ou surmonter sa disparition. Les salariés confrontés à cette épreuve doivent poser un jour de congé, un RTT, ou s’exposer à une retenue sur salaire, selon l’association.

« Un animal partage parfois quinze années de notre existence. Sa souffrance et sa disparition méritent d’être prises en considération », a déclaré Stéphane Lamart à La Dépêche. Il estime qu’un salarié devant accompagner son animal chez le vétérinaire pour une urgence, ou prendre la décision de le faire euthanasier, devrait pouvoir s’absenter sans craindre une sanction professionnelle ou une retenue sur salaire.

Une étude publiée en août 2026 indique que 82 % des propriétaires français de chiens et de chats considèrent leur animal comme un membre à part entière de leur famille. L’association décrit pourtant ce sujet comme un tabou dans les couloirs des entreprises.