Tempête Floris : pourquoi cette journée pourrait virer au cauchemar météo

La tempête Floris, sixième de la saison, est arrivée le lundi 4 août 2025 en apportant des conditions météo extrêmes. Elle a surtout touché les îles britanniques et plusieurs pays du nord de l’Europe, obligeant autorités locales et habitants à rester sur le qui-vive. Son passage rappelle bien les défis posés par ces phénomènes et leurs répercussions potentielles sur la vie quotidienne.

Au royaume-uni : la tempête se déchaîne

Les îles britanniques ont été parmi les premières à ressentir la fureur de Floris. D’après le Met Office, de forts vents et de grosses précipitations ont été enregistrés sur la moitié nord du Royaume-Uni, notamment en Irlande du Nord, dans le nord du Pays de Galles, dans le nord de l’Angleterre et en Écosse. Une vigilance météorologique a été lancée pour ces régions dès le lundi 4 août à 6 h du matin, et ce jusqu’au mardi 5 août à 6 h.

Les rafales ont filé entre 65 et 80 km/h en intérieur, pour atteindre jusqu’à 95 à 110 km/h en altitude et le long des côtes exposées de l’Écosse, similaires aux orages violents prévus ailleurs. Matthew Lehnert, météorologue en chef au Met Office, explique que « de nombreuses régions intérieures devraient connaître des rafales de cette amplitude ». Il ajoute d’ailleurs qu’il y a une petite chance que certains endroits enregistrent même des rafales à 136 km/h.

Effets limités en France

Même si Floris a largement contourné la France, quelques perturbations n’y ont pas manqué de se faire sentir. Dans le Cotentin et les Hauts-de-France, le temps a été capricieux avec des passages nuageux plus fréquents et un vent plus soutenu. Météo France précise que « près de la Manche et dans les Hauts-de-France, les passages nuageux se multiplient en marge d’une importante dépression sur le nord des îles britanniques ». On a ainsi mesuré des rafales oscillant entre 70 et 90 km/h, des chiffres certes moins élevés que ceux observés aux îles britanniques.

Dans le reste de l’Europe du nord

Au-delà du Royaume-Uni et de la France, des pays comme la Suède, le Danemark, la Norvège et l’Allemagne ont aussi ressenti la présence de Floris. Même si les détails varient d’une région à l’autre, il est évident que cette tempête a touché un grand nombre de pays dans le nord du continent.

La chaleur revient en France

Après le passage tumultueux de Floris, la France devrait progressivement revenir à un temps plus clément. Dès le milieu de la semaine prochaine, une hausse notable des températures est attendue, avec des prévisions allant de 38 °C à 40 °C dans certaines zones comme le bassin aquitain et le Midi toulousain. Le service météorologique national estime que « la chaleur va se renforcer partout ».