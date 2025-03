Tempête Jana : la France et l’Espagne en alerte rouge, des conditions météorologiques importantes attendus dès ce soir

La tempête Jana, toute récente, se profile comme un épisode météo de taille pour l’Europe de l’Ouest. Nommée le jeudi 6 mars 2025, elle devrait apporter des conditions climatiques intenses sur une vaste zone comprenant l’Espagne et la France. Attendez-vous à des rafales violentes, de fortes averses et même des chutes de neige remarquables. Les services de prévision tirent la sonnette d’alarme, car les répercussions sur les infrastructures et la vie quotidienne pourraient bien chambouler le quotidien de nombreux habitants.

Déroulé de la tempête Jana

La formation de Jana démarre dès la nuit de jeudi à vendredi et grimpe vite en intensité, la pression qui pourrait chuter en dessous de 985 hPa (c’est la valeur minimale qu’on mesure dans l’atmosphère). Les premières intempéries se feront sentir dès le samedi 8 mars 2025, pour atteindre leur apogée le dimanche 9 mars 2025.

Dès vendredi après-midi, un premier front froid lié à Jana atteindra l’ouest de la péninsule ibérique, en passant par le Portugal, et apportera des pluies abondantes et continues dans l’ouest de l’Andalousie et l’Estrémadure. Le samedi, un second front froid viendra balayer tout le pays en y semant encore plus de précipitations.

La pertorbació #Jana aporta un flux de sud que caracteritzarà el temps dels propers tres dies, amb precipitacions🌧️generalitzades al vessant sud del Pirineu🏔️, en forma de neu❄️per sobre de 2.000 metres i molt intenses la matinada de diumenge pic.twitter.com/BIs9CGdvB0 — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) March 7, 2025

Ce qui nous attend côté météo

Les prévisions prévoient de la pluie, du vent fort et une baisse marquée de la limite pluie-neige. L’est de l’Espagne verra défiler les premières averses dès vendredi, avant que le phénomène ne s’étende à l’ensemble de la péninsule.

Les zones concernées ne se limitent pas à l’Espagne. En France, plusieurs régions vont également ressentir la tempête : on parle des Pyrénées, du Massif central, des Cévennes, du pourtour méditerranéen, des Alpes-Maritimes, ainsi que du littoral atlantique et du sud-ouest.

Pluies et rafales sur le littoral

Sur la façade atlantique, les précipitations pourraient bien dépasser 50 mm pendant le week-end. Dans certaines zones, les cumuls pourront atteindre voire dépasser 100 mm, et dans des cas plus extrêmes, grimper jusqu’à 150 mm. Les Cévennes et les Alpes-Maritimes ne seront pas en reste avec des pluies également abondantes, typiques d’un épisode cévenol.

Côté vent, on peut s’attendre à des rafales de 60 à 70 km/h dans plusieurs secteurs, avec des bourrasques allant jusqu’à 130 km/h sur les reliefs et plus de 100 km/h en plaine. Le littoral atlantique sera particulièrement secoué dans la nuit de samedi à dimanche par une perturbation importante qui se dirigera vers le sud du pays.

En altitude, d’importantes chutes de neige se profilent avec la limite pluie-neige qui pourrait descendre jusqu’à 1 000 mètres dans les zones intérieures et au nord. Le sud-ouest de la France devrait également connaître d’importantes accumulations.

