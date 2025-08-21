Transformez votre four en airfryer en 2 secondes : l’astuce que tout le monde ignorait

L’airfryer, autrement dit friteuse sans huile, s’est imposé comme un incontournable dans nos cuisines modernes. En 2023, c’était le phénomène en France avec plus d’un million d’unités vendues, doublant voire triplant son chiffre d’affaires en un an. Ce succès fulgurant montre bien l’intérêt des Français pour une cuisine plus saine et pratique. Le Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager (Gifam) le qualifie en ces termes : « C’est véritablement l’appareil star du moment. »

Un fonctionnement ingénieux

L’airfryer séduit grâce à sa technologie astucieuse qui permet de cuire les aliments avec peu ou pas d’huile. Le secret ? L’air chaud circule autour des aliments déposés sur une grille ajourée, assurant ainsi une cuisson homogène et bien croustillante. Si on y pense, c’est un peu comme utiliser un four classique, mais en mode turbo côté énergie.

On peut aussi transformer son four en airfryer en ajoutant un simple panier métallique grillagé, qui coûte entre 15 et 25 euros. Ce panier, surtout s’il a des poignées pour faciliter le maniement, permet de reproduire l’effet d’une friteuse sans huile dans un four traditionnel. Pour que tout se passe bien, il faut le placer sur une grille afin de favoriser la bonne circulation de l’air.

Points techniques et limites à connaître

Tous les fours ne se valent pas pour cette transformation. Certains modèles récents offrent déjà un programme « chaleur ventilée » ou « airfryer ». Pour voir si votre four est adapté, regardez s’il dispose d’ouïes d’aération ou d’un fond percé pour permettre l’installation d’un ventilateur. Même si le four peut consommer davantage d’énergie qu’un appareil dédié, il a l’avantage de pouvoir cuire une plus grande quantité d’aliments en une seule fois.

Cela dit, il y a quelques petites limites. Il faut que le four ait le mode chaleur pulsée pour imiter correctement un airfryer. De plus, la résistance annulaire autour du ventilateur aide à renforcer cette chaleur indispensable pour une cuisson optimale.

Astuces et conseils pour une cuisson réussie

Pour profiter au maximum de votre four transformé en airfryer, pensez à utiliser le mode chaleur pulsée ou ventilée. Pensez aussi à remuer les aliments à mi-cuisson pour obtenir une cuisson homogène. En revanche, pour les frites, il vaut mieux utiliser des produits industriels pré-cuits plutôt que des pommes de terre fraîches, afin d’obtenir le rendu attendu.

Avant de faire votre choix entre un airfryer dédié et l’adaptation de votre four, il est important de bien évaluer vos besoins. Ces solutions sont toutes deux abordables, mais chacune comporte ses propres petites contraintes en matière de préparation.