Le transport aérien, levier stratégique pour votre chaîne d’approvisionnement

Dans un contexte de reprise modérée du commerce mondial et d’accélération des attentes des chargeurs, le transport aérien s’affirme comme un pilier essentiel de la supply chain. Cette analyse repose sur des données récentes et des offres opérationnelles actuelles afin de clarifier les options disponibles pour les expéditeurs planifiant leurs projets logistico‑aériens.

Vers une offre diversifiée et programmée de fret aérien

Le transport aérien propose aujourd’hui une palette de solutions adaptables aux besoins spécifiques des entreprises, qu’il s’agisse de délais, de coûts ou de contraintes particulières de manutention. GEODIS, leader du secteur, propose diverses options de fret aérien faciles à réserver et avec des départs programmés. Cette approche orientée vers la planification et la prévisibilité permet aux chargeurs d’optimiser leurs flux en fonction des cadences de production et des exigences clients.

Parmi les solutions proposées par les opérateurs, les services standardisés permettent de gérer des colis urgents comme des marchandises de grande valeur, avec des réseaux de transporteurs préférentiels couvrant jusqu’à 170 pays. Cette couverture mondiale, combinée à la possibilité de réservations et de suivis en ligne 24h/24, renforce l’attrait du fret aérien pour les entreprises désireuses d’assurer une visibilité totale de leurs chaînes d’approvisionnement. Au‑delà des services standards, des variantes comme les vols affrétés (charter) sont disponibles sur demande pour des envois spécifiques — marchandises périssables, dangereuses ou sensibles à la température, par exemple — offrant ainsi une réponse personnalisée aux besoins les plus exigeants des chargeurs.

Performances du marché et tendances récentes

Sur le plan global, le marché du transport aérien de fret montre des signes de croissance, même si cette progression demeure modérée et dépendante des grandes routes commerciales. D’après les données de DHL Global Forwarding, le tonnage mondial de fret aérien a augmenté de 4 % en glissement annuel jusqu’en octobre 2025, avec certains corridors, notamment ex‑Asie vers Europe et Amériques, enregistrant des gains significatifs. Cette dynamique reflète une demande soutenue pour des solutions rapides, particulièrement dans les échanges

intercontinentaux.

Ces chiffres soulignent l’intérêt croissant des chargeurs pour les solutions de transport aérien, capables de répondre à des impératifs de rapidité que d’autres modes de transport ne peuvent égaler. En effet, l’avion demeure le mode le plus rapide pour acheminer des biens à l’international, surpassant nettement les alternatives maritimes ou ferroviaires sur les délais de transit pour des distances longues. Cette évolution intervient dans un contexte où les entreprises cherchent à sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement face à des risques géopolitiques et logistiques. Le recours à des vols programmés et des services spécialisés devient un levier stratégique pour maintenir la fluidité des flux, limiter les ruptures de stocks et respecter les engagements clients.

Vers un fret aérien plus durable et innovant

Le transport aérien, malgré ses avantages opérationnels, est confronté à des enjeux environnementaux de plus en plus visibles. La pression pour réduire l’empreinte carbone pousse les acteurs du secteur à innover. Par exemple, GEODIS met en avant sa solution GEODIS AirSmart, qui « réduit les émissions de gaz à effet de serre en optimisant les itinéraires du fret aérien et en sélectionnant les avions les plus adaptés, tout en améliorant les performances opérationnelles. » Cette approche illustre une tendance plus large du marché à concilier performance logistique et responsabilité environnementale. L’intégration de données de vol externes et d’outils d’analyse avancés permet aux chargeurs et prestataires de mieux mesurer et réduire leurs émissions de GES, un critère de plus en plus pris en compte dans les politiques achats et les critères RSE des entreprises.

Cependant, il est également important de noter que l’empreinte environnementale du transport aérien reste un sujet de débat. Des analyses externes montrent une augmentation significative des émissions de gaz à effet de serre liées au transport aérien de fret ces dernières années, avec une croissance estimée à 25 % depuis 2019, en raison notamment de l’augmentation du nombre de vols dédiés au cargo et de la demande e‑commerce. Cette réalité incite les acteurs du secteur à intensifier leurs efforts en matière de carburants durables (SAF) et d’optimisation des itinéraires. Parallèlement, l’intégration croissante du transport aérien dans des stratégies multimodales, combinant air, rail et route, permet de réduire l’impact global tout en maintenant la rapidité des flux sur les segments les plus critiques.