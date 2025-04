Travail : les arrêts maladie sont de plus en plus longs

La progression de la durée des arrêts de travail suscite des interrogations croissantes au sein des entreprises. Ce phénomène, désormais structurel, a des répercussions directes sur la gestion des ressources humaines, les équilibres économiques internes et les modèles de financement de la protection sociale.

La durée des arrêts de travail poursuit sa hausse en 2024 : un signal durable pour les entreprises

La durée moyenne des arrêts maladie a atteint 21,5 jours en 2024, marquant une nouvelle étape dans une tendance observée de façon continue ces dernières années. Au-delà du simple indicateur de santé publique, ce chiffre représente un paramètre de plus en plus central dans les arbitrages économiques et organisationnels des entreprises, confrontées à une fréquence accrue des absences longues.

Les arrêts de plus de 90 jours représentent désormais plus de la moitié des arrêts indemnisés. Ce glissement vers des absences prolongées impacte non seulement les coûts directs (maintien de salaire, désorganisation opérationnelle), mais aussi l’équilibre des régimes de prévoyance collective et les politiques de fidélisation des salariés.

Multiplicité des causes : une pression croissante sur le fonctionnement interne des organisations

Les causes médicales des arrêts restent diversifiées, mais une évolution notable réside dans la montée des troubles psychosociaux et de la fatigue déclarée comme motif. Les entreprises, particulièrement dans les secteurs à forte intensité de service ou soumis à des rythmes de travail contraints, observent une corrélation entre les environnements de travail exigeants et la fréquence des interruptions d’activité.

Les catégories les plus exposées ne sont pas homogènes. Les jeunes salariés sont davantage concernés par les arrêts courts, souvent répétés, tandis que les plus de 50 ans concentrent des arrêts plus longs, souvent associés à des pathologies chroniques ou à des complications professionnelles. Les femmes restent surreprésentées dans les statistiques, ce qui soulève des questions d’aménagement de poste et de politique d’équité dans les charges de travail.

Ces évolutions engendrent une complexité nouvelle pour les responsables des ressources humaines, qui doivent composer avec une hausse de l’absentéisme structurel sans compromettre les dynamiques d’équipe, la qualité de service et la continuité d’activité.

Un impact budgétaire croissant sur les charges sociales et les dispositifs complémentaires

Sur le plan financier, les effets sont multiples. L’augmentation des arrêts longs exerce une pression directe sur les dispositifs de prévoyance, dont les prestations s’envolent, et pourrait à terme conduire à une revalorisation des cotisations collectives. Plusieurs acteurs de l’assurance de personnes anticipent une révision des équilibres techniques et des garanties.

Dans le même temps, la réforme entrée en vigueur en avril 2025 modifie le plafond des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, qui passe de 1,8 à 1,4 fois le SMIC. Cette mesure, destinée à maîtriser la dépense publique, entraîne un transfert de charge implicite vers les employeurs lorsque des dispositifs de maintien de salaire sont en place.

Le coût unitaire d’un arrêt de travail s’alourdit ainsi pour les entreprises disposant de conventions collectives favorables ou de contrats de prévoyance étendus. Ce phénomène incite certaines directions à reconsidérer leur politique de couverture sociale ou à réévaluer leurs engagements internes.

Des effets managériaux notables : désorganisation, climat interne et engagement

L’allongement des durées d’absence a des effets organisationnels immédiats. Le remplacement temporaire des salariés absents n’est pas toujours possible, notamment dans les métiers à forte technicité ou à responsabilités spécifiques. Les autres collaborateurs doivent alors absorber la charge, ce qui génère des tensions internes et un risque d’effet domino sur la santé des équipes.

Le phénomène peut également altérer la perception du collectif et de la solidarité au sein de l’entreprise, surtout lorsque certains arrêts sont perçus comme relevant d’un usage flexible du droit, dans un contexte de désengagement partiel. Pour les managers, la gestion de l’équilibre entre fermeté et compréhension devient un exercice délicat, et demande des outils adaptés à la complexité des situations individuelles.

Par ailleurs, les absences prolongées rendent plus difficile le maintien du lien avec l’entreprise, ce qui complexifie le retour à l’emploi. Dans certaines configurations, l’inactivité prolongée débouche sur une désinsertion professionnelle.

Le levier du télétravail et les limites de la flexibilité organisationnelle

Le développement du télétravail constitue pour certaines entreprises une réponse partielle à l’absentéisme, en permettant la poursuite d’une activité réduite en cas de pathologie mineure. Selon les enquêtes disponibles, deux tiers des télétravailleurs déclarent qu’ils auraient pris un arrêt si le télétravail ne leur avait pas été proposé.

Toutefois, cette option reste inopérante pour les activités de production, de soin ou de terrain. Elle crée par ailleurs un décalage entre catégories de salariés, pouvant générer des tensions d’équité si elle est perçue comme une « protection différenciée ».

Pistes de réflexion pour les entreprises : prévention, dialogue social et gestion des risques sociaux

Face à ces constats, plusieurs axes d’action peuvent être mobilisés à l’échelle des organisations. Le premier concerne la prévention des troubles les plus fréquents, en investissant dans l’ergonomie, la charge de travail soutenable, la formation des encadrants à la détection précoce des signaux faibles.

Un second levier consiste à structurer un accompagnement individualisé lors des retours d’arrêt, via des dispositifs de mi-temps thérapeutique, d’aménagement de poste ou de réintégration progressive. Ces démarches, encore inégalement déployées, sont efficaces pour limiter les rechutes et favoriser le maintien en emploi.

Enfin, un dialogue social renforcé autour de la qualité de vie au travail, adossé à des indicateurs partagés et à une gouvernance paritaire, permet de légitimer les actions engagées et de réduire la conflictualité potentielle liée aux absences répétées.