&#8226;

« Trop lent, pas rentable » : les jeunes Français lâchent le Livret A pour investir en Bourse

Les jeunes Français révolutionnent leur épargne : 25 % des 18/24 ans envisagent d’investir en bourse d’ici 2026.

Photo of author
Léo Charcosset
Publié le
Lecture : 2 min
0
« Trop lent, pas rentable » : les jeunes Français lâchent le Livret A pour investir en Bourse
« Trop lent, pas rentable » : les jeunes Français lâchent le Livret A pour investir en Bourse | journaldeleconomie.fr
LinkedInWhatsApp

Un vent de changement souffle sur l’épargne des ménages, surtout chez les plus jeunes. Alors que les rendements des placements traditionnels baissent, une part importante des 18/35 ans choisit de se tourner vers la bourse. Plusieurs facteurs entrent en jeu, mêlant éléments économiques, technologiques et éducatifs.

L’économie qui évolue

Le taux de rendement du Livret A est passé de 1,7 % à 1,5 %, à partir du dimanche 1er février. Cette baisse des encours a réduit l’attrait de ce produit d’épargne, surtout chez les 18/35 ans. En conséquence, beaucoup se dirigent vers la bourse pour chercher des stratégies d’épargne plus intéressantes. C’est notamment le cas pour des Français âgés de 18 à 35 ans, souvent attirés par des solutions d’investissement plus dynamiques.

La bourse à portée de clic

L’accès à la bourse s’est fortement simplifié avec l’essor des banques en ligne, des applications mobiles et des vidéos sur les réseaux sociaux, telles que YouTube. Ces outils permettent aux jeunes d’opérer sur les marchés financiers beaucoup plus facilement.

Par exemple, Adrien, consultant dans les Hauts-de-Seine, raconte sur franceinfo que passer un ordre sur son PEA ne prend que 20 secondes, montre en main (PEA : plan d’épargne en actions). Ce côté instantané et intuitif rend l’intervention d’un conseiller bancaire moins nécessaire.

Pour des jeunes comme Adrien et Josué, la bourse apparaît comme une alternative attractive face aux incertitudes économiques actuelles. Adrien confie qu’« Peu après le Covid, j’ai remarqué que les actions étaient particulièrement basses » et qu’il en a profité pour ouvrir un PEA. La possibilité d’obtenir un taux de rendement « jusqu’à 10 %, en moyenne » motive fortement, surtout en comparaison avec le Livret A.

L’étude de l’Autorité des marchés financiers (AMF) montre que 25 % des 18/24 ans envisagent d’investir en bourse d’ici 2026. L’avis de Josué, qui préfère les entreprises américaines, illustre aussi un scepticisme vis-à-vis du modèle social français et de ses répercussions sur les entreprises locales.

Suivez-nous sur Google News

A lire aussi :

« Trop lent, pas rentable » : les jeunes Français lâchent le Livret A pour investir en Bourse

« Trop lent, pas rentable » : les jeunes Français lâchent le Livret A pour investir en Bourse

Budget 2026 : cet avantage fiscal que l’on croyait perdu est finalement sauvé

Budget 2026 : cet avantage fiscal que l’on croyait perdu est finalement sauvé

Faux Paiements Bancaires Un Incident Technique Qui Interroge La Fiabilite Des Systemes

Faux paiements bancaires : un incident technique qui interroge la fiabilité des systèmes

Couv News 2026 01 29t062155.933

Fraude au chèque : en 2026, une simple erreur peut vous coûter très cher

Couv News 2026 01 29t061858.405

Le budget 2026 va bouleverser votre impôt sur le revenu : ce que le nouveau barème change vraiment

retraités-impôt-abattement-2026

Fraude bancaire : elle augmente, mais surtout elle change de forme

Laisser un commentaire

© 2024 | Journal de l'Économie | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly