TVA : l’électricité et le gaz frappés par un choc fiscal au cœur de l’été

Le 1er août 2025, la TVA sur les abonnements à l’électricité et au gaz passe de 5,5 % à 20 %, conformément au rescrit BOI-RES-TVA-000209, publié le 5 juin 2025 sur le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOIFP). Cette réforme modifie en profondeur la fiscalité de l’énergie : quels impacts pour les consommateurs ?

Un alignement imposé par l’Europe

Le passage au taux plein s’explique par une mise en conformité avec la directive européenne TVA 2006/112/CE. Le rescrit du 5 juin 2025 précise :

« Le taux réduit de 5,5 % ne peut s’appliquer qu’aux livraisons d’électricité et de gaz et non aux services d’acheminement ou d’abonnement. »

Des hausses compensées… partiellement

Les simulations officielles révèlent une facture plus lourde : + 21 € par an pour l’électricité, + 14 € pour le gaz, selon une question écrite au Sénat le 6 juin 2025 . Mais pour atténuer ce choc, une baisse d’accises est programmée via les « tarifs normaux d’accises », selon le BOIFP .

Impacts variables selon les profils consommateurs

Les foyers avec une puissance élevée (≥ 18 kVA) ou chauffés au gaz subiront davantage la hausse. Les petits profils (6 kVA) font face à un surcoût plus limité. La Bellenergie estime un impact pour ces 6 kVA de + 23 € par an, soit 1,92 € par mois .

Rendement budgétaire pour l’État

L’État devrait collecter plus de 1,6 milliard d’euros par an, participant au rééquilibrage budgétaire dans un contexte post‑crise. Cette hausse marque également la fin programmée du bouclier tarifaire, selon le BOIFP.

Une communication jugée floue

La compréhension de cette réforme reste limitée. Les rubriques accroissant la complexité des factures (accises, TVA, abonnement) restent peu éclaircies. La présentation fragmentaire de l’information et la faible adaptation des simulateurs officiels alimentent une méfiance public persistante.

Une incertitude laissant la main aux fournisseurs

Selon LesFurets, la réforme ne contraint pas les fournisseurs à répercuter les baisses d’accises. Les clients dépendront donc de la politique commerciale des distributeurs, qui pourrait atténuer ou amplifier les effets .