Des éclaboussures d’huile, de sauce tomate ou des résidus de nourriture brûlée s’accumulent régulièrement entre les vitres de la porte d’un four, dans un espace totalement hors de portée. L’entreprise AA Oven Cleaning, basée à Bournemouth au Royaume-Uni, a publié un guide pratique pour nettoyer cette saleté piégée sans avoir à démonter entièrement la porte.

L’entreprise explique rencontrer ce problème très fréquemment chez ses clients, qui lui demandent souvent s’il est possible d’intervenir sans tout démonter. Sa réponse est claire : oui, la plupart du temps. L’explication tient à la conception même de la porte, qui n’est jamais parfaitement scellée.

De petits évents laissent échapper la vapeur pendant la cuisson, et cette vapeur transporte avec elle des gouttelettes d’eau, de la graisse et des particules alimentaires vaporisées qui finissent par se déposer sur les surfaces vitrées.

La méthode du cintre, étape par étape

La technique recommandée repose sur un outil improvisé : un cintre en fil de fer redressé, une règle ou un manche de cuillère en bois plat, enroulé à son extrémité dans un chiffon microfibre ou en coton doux. Les produits abrasifs sont à proscrire.

Côté nettoyant, trois options reviennent : le vinaigre blanc dilué dans de l’eau, un nettoyant spécial four ou une pâte de bicarbonate de soude. AA Oven Cleaning conseille aussi de prévoir :

du papier journal pour récupérer les coulures, des gants en caoutchouc, une lampe torche, indispensable pour voir entre les deux panneaux de verre.

L’opération se déroule en plusieurs temps : humidifier légèrement le chiffon avec la solution choisie, insérer délicatement l’outil dans l’interstice en haut de la porte, puis effectuer des mouvements de va-et-vient doux pour essuyer les deux surfaces vitrées. Il faut travailler des deux côtés et répéter l’opération autant que nécessaire.

La consigne de sécurité est stricte sur un point : ne jamais forcer l’outil dans l’interstice. En cas de blocage, mieux vaut arrêter et tenter une autre approche. Comptez entre 20 et 40 minutes selon le degré de saleté, et une bonne dose de patience.

Autre interdiction formelle : ne jamais tenter de retirer les deux vitres séparément. Elles sont maintenues par le cadre de la porte et les joints, et toute tentative risque de les casser ou d’abîmer le joint de façon permanente.

Le démontage, une option à manier avec prudence

De nombreux fours ont des portes amovibles, ce qui peut faciliter le nettoyage. Pour le vérifier, il suffit d’ouvrir complètement la porte : des charnières apparaissent généralement en bas, parfois accompagnées de petites pinces ou de leviers de chaque côté. Si la porte se démonte, il convient de consulter d’abord le manuel du four, de la soutenir à deux mains, de libérer les pinces de charnière, puis de la retirer avec précaution.

Toutes les portes ne sont pas pour autant conçues pour être retirées sans risque. Les fours encastrés disposent parfois de connexions électriques ou de mécanismes de charnière complexes. Les modèles autoportants, comme ceux d’Indesit, Beko ou Hotpoint, ont généralement des portes amovibles avec des mécanismes simples.

À l’inverse, les fours encastrés AEG, Bosch ou Siemens intègrent souvent des joints internes qu’il vaut mieux ne pas déranger, la méthode du cintre restant alors la plus sûre. Les fours de plus de 15 ans demandent une prudence accrue, leur mécanisme de charnière pouvant être rigide ou leurs joints en caoutchouc détériorés.

Côté prévention, quelques réflexes limitent l’accumulation : allumer la hotte aspirante ou ouvrir une fenêtre pendant la cuisson, essuyer les éclaboussures dès que le four a légèrement refroidi, ou encore placer une plaque sur l’étagère du bas pour intercepter les coulures avant qu’elles n’atteignent la vitre.

Quand la méthode artisanale ne suffit plus, ou que la saleté semble incrustée depuis des années, AA Oven Cleaning propose une intervention professionnelle. L’entreprise affirme pouvoir nettoyer l’intérieur des vitres en quelques minutes, sans risque d’endommager le joint ou les charnières de la porte.