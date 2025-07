Une météo mitigée et de violents orages pour cette semaine

L’été est bien installé et la météo de cette semaine va nous jouer des tours. On passera d’une ambiance estivale à des épisodes d’orages qui viendront chambouler notre quotidien, illustrant une dégradation des conditions météorologiques. Tout ça, c’est le résultat de l’action de plusieurs systèmes, comme le vent océanique et l’anticyclone des Açores.

Généralités et influences sur le temps

Au début de la semaine, un vent d’ouest d’origine océanique s’imposera sur la majeure partie du pays. Ce phénomène apportera un ciel bien chargé et fera légèrement baisser les températures, les ramenant ainsi aux valeurs habituelles de la saison. Du lundi au mercredi, on peut donc s’attendre à une ambiance estivale avec quelques nuages et averses éparses.

À partir de jeudi, l’anticyclone des Açores se renforce peu à peu. Les températures remonteront nettement, culminant vers la fin de la semaine avec des températures dépassant les normales. Cependant, cette montée s’accompagnera d’une instabilité grandissante, annonçant des orages pour le week-end.

Prévisions détaillées par jour

Mardi

Vous aurez un temps typiquement estival, quoique relativement nuageux. Dans l’est, le risque d’orage s’amenuise pour laisser place à un ciel variable. Un vent venant de l’océan continuera de faire baisser les températures, avec des rafales pouvant atteindre 60 à 70 km/h près de la Manche.

Mercredi

La météo sera capricieuse et plus fraîche, surtout vers la Méditerranée où le vent se fera sentir avec force. Une dépression passant par les Îles Britanniques et l’Allemagne influencera le centre et le nord-est du pays, apportant un ciel très nuageux et quelques ondées. Le mistral et la tramontane souffleront fort (des rafales jusqu’à 80 km/h), ce qui pourrait favoriser quelques départs de feu.

Jeudi

Dans le sud, le beau temps s’affichera haut la main avec un soleil généreux. Les températures grimperont jusqu’à 35°C dans l’après-midi du côté sud-est. Par contre, du nord de la Loire jusqu’au Grand Est, le ciel restera assez chargé, et quelques averses pourraient se pointer du côté de la Manche ainsi qu’aux frontières belges et allemandes.

Vendredi

On entre dans la chaleur sous un ciel légèrement voilé sur tout le pays. Une perturbation atlantique pourrait venir déclencher une tendance orageuse dans l’ouest. Le matin, attendez-vous à des températures comprises entre 12°C dans les Ardennes et 23°C près de la Méditerranée. Puis, dans l’après-midi, la chaleur sera au rendez-vous et les thermomètres grimperont jusqu’à 36°C au sud de la Garonne.

Le week-end en perspective

Samedi 19 juillet

Le week-end démarre sur une note orageuse et lourde, à cause d’une perturbation arrivée vendredi par l’ouest. Dès l’après-midi, des orages violents prévus sont attendus, s’étendant des Pyrénées jusqu’aux frontières orientales. Ces orages pourraient se montrer assez violents, avec de la grêle et de fortes rafales de vent. Du côté de la Méditerranée, un vent marin amènera davantage de nuages, tandis que quelques pluies se feront sentir près de la Manche.

Dimanche 20 juillet

Le risque de forts orages demeure, et les températures devraient baisser un peu partout. Au nord, une perturbation venant de Grande-Bretagne maintiendra une météo instable avec quelques averses, tandis qu’entre les Pyrénées et les frontières orientales, l’ambiance orageuse restera bien présente.

Au final, la semaine s’annonce pleine de rebondissements, entre chaleurs étouffantes et orages qui ne se laissent pas dompter. Cela nous rappelle de bien adapter nos sorties aux fortes perturbations et de rester vigilants, surtout si l’orage s’invite le week-end.