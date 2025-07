Vigilance orange : de violents orages attendus pour ce week-end du 14 juillet

Les prévisions météo annoncent une fin de semaine mouvementée en France, avec le retour d’orages violents et une chaleur intense. Ces phénomènes vont affecter tout le pays, modifiant le déroulement des activités et les festivités prévues pendant ce long week-end. Les températures grimperont, et les orages pourraient perturber le quotidien.

La chaleur monte avant la tempête

À partir du mercredi 9 juillet, la France va subir une vague de températures élevées qui atteindra son apogée le lundi 14 juillet. Dans certaines régions, le thermomètre flirtant avec les 36°C. Dans le centre et le sud-ouest, le mercure oscillera entre 33 et 35°C dès le samedi, tandis qu’en Bretagne, on sera plus clément avec des températures entre 24 et 28°C.

La chaleur fera également des incursions dans les deux tiers sud du pays, et même la région parisienne verra des pics à 30°C, à l’exception du littoral de la Manche qui profitera d’un souffle marin rafraîchissant.

Confrontation d’air et risques d’orages

Le déplacement de l’anticyclone vers les Îles Britanniques provoque cette hausse de température tout en se heurtant à de l’air froid en provenance du nord-ouest. Ce choc thermique entraînera la formation d’orages accompagnés de grêle, de rafales fortes, de pluies intenses et d’une activité électrique soutenue.

Le samedi 12 juillet, attendez-vous aux premières averses orageuses dans les Pyrénées, particulièrement en Occitanie et autour de Toulouse. Lille et Strasbourg grimperont jusqu’à 27°C, Paris et Dijon atteindre 30°C, Lyon affichera 31°C, tandis que Rennes et Limoges dépasseront les 33°C. Biarritz, menacée d’averses, aura 23°C et Perpignan 25°C.

Le dimanche 13 juillet, les orages se déplaceront en direction de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Corse. Pendant ce temps, la grande moitié nord du pays restera globalement ensoleillée, avec une chaleur encore plus marquée qu’hier.

Retour du vent frais pour le 14 juillet

Le lundi 14 juillet, un flux d’air venant du nord-ouest va ramener un peu de fraîcheur et provoquer des orages allant de Toulouse au nord-est du pays. La matinée débutera sous un ciel dégagé, mais l’après-midi verra apparaître des nuages menaçants qui pourraient déclencher quelques averses orageuses dispersées du sud-ouest au nord-est.

Les températures resteront élevées malgré une légère baisse sur la façade ouest et dans la zone de la Manche, oscillant entre 29 et 33°C dans l’après-midi. Météo France prévoit plusieurs averses orageuses dans le sud, avec des cumuls importants dans le Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon. L’Observatoire Keraunos avertit également sur la force de ces orages, avec des pluies abondantes et un risque de grêle.

Une accalmie passagère

Même si le week-end s’annonce chargé, ces épisodes rafraîchissants permettront de limiter la prolongation de la chaleur. Après ce pic intense qui durera jusqu’au lundi 14 juillet, une baisse notable est attendue dès le mardi 15 juillet, avant que le mercure ne remonte à nouveau à partir du mercredi suivant.