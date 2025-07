Une nouvelle aide de 900 euros de la CAF arrive : êtes-vous éligible ?

La France se prépare à mettre en place une allocation familiale pour le premier enfant qui pourrait changer la donne dans la distribution des allocations. Là où on accordait ces aides à partir du deuxième enfant, la proposition actuelle vise à les offrir dès la naissance du premier.

Ce que propose la Caf

La Caisse d’allocations familiales envisage de revoir son mode de distribution des aides. Selon le projet, les foyers pourraient recevoir jusqu’à 900 euros par an. L’idée, c’est d’inclure aussi bien les personnes déjà bénéficiaires que celles qui ne le sont pas encore. Ainsi, l’allocation mensuelle varierait entre 19 et 75 euros selon les revenus du foyer, et plusieurs centaines de milliers de personnes qui n’en bénéficient pas actuellement pourraient y avoir accès.

Un projet de loi est en discussion pour concrétiser cette nouvelle mesure. Le montant exact de l’aide serait lié aux revenus des familles.

Les objectifs et le vécu démographique

Cette proposition cherche avant tout à revoir les critères d’attribution des allocations pour mieux accompagner l’arrivée du premier enfant. Aujourd’hui, un tiers des ménages n’a qu’un seul enfant, et beaucoup évoquent les difficultés financières comme principale raison de ne pas avoir de deuxième enfant.

Édouard Bénard a d’ailleurs déclaré, selon L’Internaute : « Repenser les conditions d’attribution des allocations familiales paraît nécessaire pour mieux accompagner l’arrivée du premier enfant et aussi pour prendre en compte la réduction des fratries ». Cette mesure pourrait même inciter les couples à envisager plus tôt la venue du premier enfant, en atténuant le frein financier qui retarde souvent cette décision.

Les réactions politiques

Même si l’idée a reçu un accueil favorable lors de son adoption en juin par l’Assemblée nationale — avec 103 députés votant pour –, elle suscite aussi quelques réticences. En effet, le coût estimé de cette aide nouvelle est de 3 milliards d’euros, et certains dans le camp présidentiel s’inquiètent, surtout dans le cadre du déficit budgétaire actuel. Parmi les opposants, 17 députés du même camp se sont exprimés contre.

Le Sénat doit encore se prononcer sur la proposition, mais elle gagne déjà du terrain auprès de ceux qui pensent qu’il s’agit d’une bonne manière d’adapter le système social français aux réalités d’aujourd’hui.

Penser à demain

Au fil des défis économiques et sociaux d’aujourd’hui, ce projet d’aide dès le premier enfant pourrait améliorer la prise en charge des familles en France. Avec un soutien financier dès le début de la parentalité, le gouvernement espère alléger la charge économique qui pèse sur les jeunes parents et encourager une vie familiale plus accessible et adaptée aux besoins actuels.