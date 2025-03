« Une réussite française » : Cet hôpital parmi les meilleurs au monde

Le classement annuel des meilleurs hôpitaux mondiaux, organisé par le magazine américain Newsweek avec Statista, vient de dévoiler son édition 2025. Cette liste, très suivie dans le secteur médical, a évalué plus de 2400 hôpitaux venus des quatre coins du globe pour sélectionner les 250 meilleurs. On y découvre un panorama intéressant des soins de santé dans le monde, en mettant en avant les établissements qui se distinguent par leur excellence dans le domaine.

Une évaluation internationale poussée

Pour cette septième édition, le palmarès a examiné des hôpitaux provenant de 30 pays. On y retrouve l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, la Corée du Sud, le Danemark, les Émirats arabes unis, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande ainsi que la France. Parmi les autres pays présents, figure aussi l’Inde, Israël, l’Italie, le Japon, la Malaisie et le Mexique. De plus, la Norvège, les Pays-Bas, Singapour, la Suède et la Suisse ont été retenus. Taïwan, la Thaïlande et le Royaume-Uni viennent compléter ce panorama international.

La liste des pays sélectionnés s’est basée sur des critères précis comme le niveau de vie moyen, l’espérance de vie (en moyenne) et la taille de la population. Le nombre d’hôpitaux recensés dans chaque pays et la qualité des données disponibles ont également été des éléments déterminants.

Comment ça a été évalué

La méthode utilisée pour élaborer le classement est solide. Des enquêtes en ligne ont été réalisées auprès de milliers d’experts du domaine médical – qu’il s’agisse de médecins, de directeurs d’hôpitaux ou même de patients – et couvrent 85 spécialités médicales. Chaque hôpital se voit ensuite attribuer un score en pourcentage qui reflète ses performances globales.

En tête de ce classement cette année, on trouve la célèbre Clinique Mayo aux États-Unis. Viennent ensuite, toujours des américains, la Clinique de Cleveland. L’Hôpital général de Toronto (Canada) se positionne à la troisième place. Parmi les autres établissements remarquables, on note l’Hôpital Johns Hopkins (USA), l’Université de Karolinska (Suède), l’Hôpital général du Massachusetts (USA), Charité-Universitätsmedizin Berlin (Allemagne), le Centre médical Sheba (Israël), l’Hôpital général de Singapour (Inde) et l’Hôpital universitaire de Zurich (Suisse).

La France dans le peloton de tête

En France, on compte près de 3000 établissements de santé, dont moins de la moitié est public. L’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris se démarque en se classant 11e au palmarès mondial (après avoir été 8e lors des deux éditions précédentes). Cet hôpital, situé dans le 13e arrondissement et constitué de 90 bâtiments, est reconnu pour ses services en neurologie et psychiatrie, ainsi que pour ses avancées en cardiologie et en cancérologie.

D’autres établissements français figurent également dans le classement : le CHU Lille – Hôpital Claude-Huriez se positionne en 26e place, suivi de l’Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris, qui arrive en 29e position. La clinique privée ELSAN – Santé Atlantique à Saint-Herblain est classée 71e, tandis que le CHU Bordeaux – Groupe hospitalier Pellegrin se place en 75e position.

L’Hôpital Purpan à Toulouse démontre aussi ses progrès en atteignant la 132e place mondiale, notamment grâce aux rénovations récentes (qui ont coûté plus de 22 millions d’euros sur son bâtiment principal).