Une semaine presque parfaite : le retour du soleil… mais attention à cette petite surprise météo

La météo de la semaine s’annonce plutôt sympa pour tout le pays. Après une période de temps incertain, on peut espérer un temps plutôt agréable pour profiter de l’extérieur. Voici le détail pour chaque jour.

Début de semaine : lundi 13 octobre et mardi 14 octobre

Lundi 13 octobre, on débute sous un ciel brumeux et nuageux, surtout dans les régions allant du Poitou à la Bourgogne et en Auvergne-Rhône-Alpes. La brume du matin va peu à peu laisser place à quelques éclaircies, même si quelques nuages devraient encore traîner dans le Val de Saône. Des petites averses pourraient survenir du nord de la Seine jusqu’à la frontière belge, alors que le reste du pays bénéficiera d’un ciel clair. Par contre, l’après-midi, attendez-vous à quelques nuages sur les Pyrénées, en Corse et dans les Alpes, avec la possibilité de quelques averses. Les températures du matin oscilleront entre 3 et 8 °C en Auvergne et dans le Grand-Est, atteignant 16 à 17 °C sur la Méditerranée, tandis que les maximales iront de 20 à 26 °C dans le sud, de 15 à 19 °C dans le nord et de 19 à 21 °C en Bretagne.

Le mardi 14 octobre verra la persistance de brouillards, surtout dans le nord, avec des températures printanières dans le sud. Cependant, des éclaircies vont illuminer les deux tiers sud ainsi que l’Alsace et la Lorraine. En Normandie, dans les Ardennes et dans le Val de Saône, c’est le ciel nuageux qui dominera. L’après-midi, des averses sont attendues sur les Alpes, les Pyrénées et en Corse. Les températures minimales se situeront entre 7 et 10 °C pour le Grand-Est et entre 9 et 14 °C ailleurs, avec des valeurs atteignant 15 à 18 °C dans le Sud-Est. Les maximales, quant à elles, devraient être de 20 à 25 °C dans le sud et de 14 à 20 °C dans le nord.

Milieu de semaine : mercredi 15 octobre à jeudi 16 octobre

Pour le mercredi 15 octobre, le ciel restera calme malgré quelques grisailles et brouillards sur le Centre-Est et dans les vallées du Nord-Est et du Sud-Ouest. Au fil de la journée, ces grisailles devraient céder la place à quelques éclaircies, même si les Hauts-de-France resteront assez couverts de nuages. On pourrait aussi voir quelques perturbations météorologiques dans les Pyrénées, les Alpes et en Corse, avec des pluies possibles aussi sur le nord de la Provence. Dans le sud, les maximales dépasseront largement 20 °C.

Le jeudi 16 octobre sera marqué par un ciel qui s’éclaircira une fois les brouillards dissipés, surtout dans le nord. Le soleil dominera la journée, même si quelques nuages persisteront au nord. L’après-midi, attendez quelques averses principalement sur les Pyrénées et dans les Alpes, reflétant une dégradation des conditions. Les températures minimales seront de 6 à 9 °C sur l’essentiel du territoire, montant à 10 à 13 °C dans le sud-ouest et sur le littoral méditerranéen. Les maximales iront de 15 à 19 °C dans le nord et de 20 à 23 °C dans le sud.

Fin de semaine : vendredi 17 octobre et le week-end

Pour finir cette semaine sous de très bonnes prévisions, vendredi 17 octobre débutera avec un ciel dégagé, malgré quelques grisailles et une présence nuageuse persistante au nord. L’après-midi, quelques averses pourront se pointer sur les Alpes, les Pyrénées et en Corse. Les températures minimales seront assez homogènes, oscillant autour de 6 à 10 °C, avec une hausse à 11-14 °C pour le sud-ouest et le pourtour méditerranéen. Les maximales varieront de 15 à 19 °C au nord et d’environ 20 à 23 °C au sud.

Le week-end s’annonce globalement beau sur l’ensemble du territoire, avec toutefois quelques averses prévues samedi en Corse et dimanche dans le Finistère ainsi que dans l’Hérault, où elles pourront apparaître de façon éparse. Côté températures, on enregistrera généralement entre 10 et 15 °C au nord, tandis que dans le sud, le mercure oscillera tranquillement entre 15 et 20 °C.