USAID : la fin d’un pilier financier de la santé mondiale ?

Le 1er juillet 2025, les États-Unis officialisent une réduction historique de plus de 80 % du budget de l’USAID, l’Agence américaine pour le développement international. Annoncée depuis plusieurs mois, cette restructuration marque un tournant économique majeur : l’un des principaux bailleurs mondiaux se retire partiellement de la scène sanitaire internationale. Avec à la clé, des économies immédiates pour le budget fédéral… et une pression accrue sur les systèmes de santé de plus de cinquante pays dépendants.

Une réduction budgétaire sans précédent

Le budget 2025 adopté par le Congrès prévoit une chute brutale des financements alloués à la santé mondiale via l’USAID, passant de 10,7 milliards de dollars en 2024 à seulement 2,1 milliards. Cette baisse affecte directement plusieurs programmes centraux. Le PEPFAR (Plan présidentiel d’urgence pour la lutte contre le sida), historiquement le plus massif, voit ses dotations réduites de 6,9 milliards à 1,4 milliard. Le fonds de lutte contre le paludisme (PMI) subit également une baisse de 50 % de ses crédits. Les partenariats consacrés à la vaccination infantile, notamment via GAVI et l’UNICEF, sont en grande partie suspendus.

Quant aux mécanismes de réponse aux urgences épidémiques — telles que mpox, polio ou fièvres hémorragiques — ils sont pratiquement à l’arrêt. L’USAID était jusqu’alors le premier bailleur bilatéral en matière de santé mondiale, représentant environ 25 % des flux internationaux hors OCDE dans ce secteur, selon les données croisées de l’OCDE et de la Banque mondiale.

Une économie réelle pour le budget fédéral

Côté américain, la décision s’inscrit dans une stratégie de réduction des dépenses discrétionnaires fédérales. Selon les calculs du Congressional Budget Office (CBO), la coupe dans les programmes de santé permet à elle seule une économie annuelle estimée à 8,6 milliards de dollars.

Pour un foyer fiscal américain moyen, cela équivaut à environ 55 dollars d’économie par an, un chiffre modeste mais symboliquement fort dans le discours fiscal républicain axé sur la « repriorisation des ressources publiques ».

Un choc pour les pays bénéficiaires

ans les pays récipiendaires — principalement en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en Haïti — les conséquences sont immédiates. L’USAID représentait parfois jusqu’à 60 % des dépenses publiques de santé non infrastructurelles, selon les rapports de l’OMS et de la Banque mondiale. Cette aide permettait de financer de nombreux postes critiques : les traitements antirétroviraux dans la lutte contre le VIH/Sida, les campagnes nationales de vaccination, le salaire de milliers de personnels soignants, ainsi que l’ensemble de la logistique médicale, des chaînes du froid à l’acheminement des diagnostics.

La suspension brutale des financements de l’USAID laisse place à un vide que les budgets nationaux ou les autres bailleurs ne peuvent combler à court terme. Certains centres de santé ont déjà fermé ; d’autres ne peuvent assurer la continuité des soins. La suspension brutale de ces financements laisse place à un vide financier massif, que les budgets nationaux ou les autres bailleurs ne peuvent combler à court terme. Certains centres de santé ont déjà fermé ; d’autres ne peuvent assurer la continuité des soins.

Un modèle d’aide bilatérale remis en question

Cette décision américaine souligne une fragilité structurelle : la dépendance excessive de certains systèmes de santé à l’aide bilatérale américaine. L’USAID, au fil des années, est devenue un financeur systémique, rendant les politiques sanitaires nationales vulnérables à la volatilité politique des États-Unis.

La situation questionne la soutenabilité d’un modèle fondé sur des flux budgétaires exogènes non garantis dans le temps. Elle relance également le débat sur la responsabilité des États bénéficiaires à investir dans leurs capacités propres, y compris en termes de fiscalité sanitaire.

Vers une redistribution des contributions mondiales ?

Ce désengagement de l’USAID désormais les autres bailleurs — Union européenne, Fondation Gates, Banque mondiale — à réévaluer leur part dans le financement global. Il est peu probable que les partenaires multilatéraux comblent à eux seuls le déficit.

Ce repli américain pourrait accélérer la régionalisation de l’aide et favoriser des mécanismes de financement innovants : assurances épidémiques, taxes locales, partenariats public-privé, fonds souverains de santé.

La décision américaine de couper le budget de l’USAID ne relève pas d’un simple ajustement budgétaire. Elle amorce un recentrage stratégique durable, qui modifie l’équilibre financier de la santé mondiale. Si elle procure un soulagement immédiat aux finances fédérales, elle expose simultanément les limites économiques d’un modèle d’aide fondé sur une contribution unique et surdimensionnée. Une remise à plat semble désormais inévitable.