Vigilance jaune : 20 départements vont être touchés par les orages dès aujourd’hui

Météo France a lancé une alerte vigilance jaune pour 21 départements ce week-end. Annoncée le vendredi 11 juillet 2025 à 16h, cette alerte signale des risques d’orages, de fortes pluies et d’inondations. Une perturbation d’altitude dynamique est à l’origine de ces prévisions qui pourraient affecter plusieurs régions.

Départements en mode surveillance

Parmi les départements concernés par cette vigilance jaune pour orages, on trouve :

les Landes

les Pyrénées-Atlantiques

les Hautes-Pyrénées

le Gers

le Lot-et-Garonne

la Haute-Garonne

le Lot

le Tarn-et-Garonne

le Tarn

la Lozère

la Haute-Loire

le Cantal

l’Aveyron

l’Ariège

les Hautes-Alpes

les Alpes-de-Haute-Provence

En plus, certains départements comme l’Andorre, les Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Hérault et le Gard sont également placés sous surveillance pour orages, pluies et inondations.

Cette situation est principalement due à une dégradation orageuse causée par une goutte froide circulant le long des Pyrénées. Les habitants de ces zones devront donc se préparer à des conditions météo qui pourraient rapidement se dégrader.

Ce qu’il faut prévoir côté météo

Les orages devraient commencer en Occitanie, surtout entre le Roussillon et Toulouse, avant de se propager vers le Massif central et la Vallée du Rhône en fin de journée. Dimanche après-midi, une nouvelle salve d’orages violents pourrait s’étendre sur une zone plus vaste. On prévoit aussi des averses orageuses dans les Alpes.

Les régions en vigilance incluent la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dès dimanche, le risque orageux s’étendra également aux régions Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Bretagne. Météo France rappelle que « les averses peuvent à nouveau concerner les régions du sud-est et du Languedoc-Roussillon ».

Conseils pour rester en sécurité

Les autorités invitent à la vigilance, notamment dans le sud de l’Occitanie où le phénomène pourrait s’aggraver. Elles conseillent aux habitants des secteurs concernés de suivre régulièrement les mises à jour (pour rester informés) et de limiter leurs déplacements quand le temps se gâte.

Keraunos, l’observatoire français des tornades et orages violents, précise que « des orages pouvant être ponctuellement forts » sont attendus cet après-midi sur les Pyrénées. Ces orages pourraient progressivement atteindre les plaines du sud de l’Aquitaine et de l’ouest de l’Occitanie en fin de journée.

Et ailleurs dans le pays ?

Dans le reste de la France, on prévoit un ciel ensoleillé avec des températures souvent autour de 30 °C. Par contre, cette chaleur sera plus passagère dans le sud-ouest à cause des orages. Parmi les villes concernées, on compte Tarbes, Perpignan, Toulouse, Montpellier, Nîmes, Aurillac, Marseille, Montélimar et Gap.

Pour samedi 12 juillet 2025, une forte concentration de précipitations est attendue sur la moitié sud du pays. Dimanche, le ciel sera très nuageux avec un air lourd et humide. Enfin, lundi, des perturbations avec des précipitations localement orageuses commenceront dès le matin.