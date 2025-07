Vigilance orange : des inondations et orages prévus ce week-end dans ces départements

Les habitants de quelques coins de France doivent se préparer à des intempéries ce samedi 19 juillet. Une vigilance météo a été lancée en raison des risques d’orages violents et d’inondations.

Départements concernés

Neuf départements se retrouvent sous le feu des projecteurs. On compte le régions en vigilance Calvados, la Manche, l’Ille-et-Vilaine, l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, l’Ain et l’Isère. Ces zones devront s’attendre à des désagréments importants provoqués par les phénomènes météorologiques qui s’annoncent.

Pour commencer, un premier axe pluvio-orageux devrait toucher la Bretagne et la Normandie entre vendredi soir et samedi matin. Puis, un second axe se dirigera vers le Centre-Est dans le courant de la journée de samedi. Les autorités locales invitent les habitants de ces régions à rester sur leurs gardes et à prendre les précautions en raison de l’alerte météo.

Prévisions météo en détail

Les premiers orages sont attendus en Normandie dès la fin d’après-midi du vendredi. Ils apporteront des pluies potentiellement fortes et des rafales pouvant atteindre 80 km/h. Par ailleurs, des passages de grêle sont possibles.

Pour vendredi soir, on prévoit qu’une zone pluvio-orageuse bien organisée se déploie sur les départements en vigilance orange, notamment la Manche, le Calvados et l’Ille-et-Vilaine. Les averses pourraient être intenses, entre 20 et 40 mm en une heure. Au total, on parle de cumuls de 30 à 50 mm, avec des pointes locales pouvant atteindre 60 à 80 mm, ce qui pourrait provoquer du ruissellement.

Conditions météo particulières

La situation est d’autant plus compliquée qu’une dépression se trouve autour des Pays de la Loire. Selon les experts : « Une dépression autour des Pays de la Loire engendre le développement de cellules orageuses peu mobiles dès cet après-midi sur le nord-ouest du pays, formant un amas pluvio-orageux en soirée et la nuit prochaine. »

Le samedi matin, un second axe pluvio-orageux devrait frapper le Centre-Est et se maintenir pendant toute la journée. Ces orages apporteront non seulement de fortes précipitations, mais également des bourrasques, des passages de grêle de temps en temps et une activité électrique marquée.

Risques et précautions à prendre

Avec ces conditions assez extrêmes, le risque de ruissellement à certains endroits est élevé. Les autorités évoquent même la possibilité d’étendre la vigilance orange dans les heures à venir à d’autres départements, comme l’Orne, la Loire-Atlantique et la Mayenne.

Face à cette météo capricieuse, il est important que chacun prenne les mesures nécessaires pour se protéger et protéger ses biens. Il est conseillé de rester informé grâce aux bulletins météo officiels et d’éviter les déplacements non indispensables dans les zones concernées.