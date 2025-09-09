Vous avez 50 ans ? Voici le montant d’épargne que vous devriez déjà avoir

Atteindre 50 ans représente un tournant important dans la vie perso et pro. Pour beaucoup, c’est le moment idéal pour commencer à penser sérieusement à la retraite et se donner les moyens de vivre sans souci une fois la vie active terminée.

Pourquoi 50 ans, c’est le bon moment

À 50 ans, les spécialistes de la finance s’accordent à dire qu’il faut se mettre sérieusement à préparer sa retraite. Cette décennie, qui précède la soixantaine, permet de revoir ses plans financiers tout en continuant de bénéficier d’un revenu actif. L’idée, c’est de mettre de côté assez d’argent pour conserver son niveau de vie sans tracas quand on quitte le monde du travail.

Les conseils varient selon les pays, mais le but reste le même : assurer sa sécurité financière pour les années à venir. Par exemple, aux États-Unis, Fidelity recommande d’avoir économisé l’équivalent de 6 années de salaire pour espérer prendre sa retraite à 67 ans. Au Canada, la Banque Nationale préconise de mettre de côté environ 4,6 années de salaire à 50 ans. En France, en se basant sur le niveau de vie médian des 50-64 ans (soit 27 190 euros annuels d’après l’Insee), il est conseillé d’avoir épargné entre 108 760 et 163 140 euros.

Les éléments qui influencent l’épargne

Plusieurs facteurs personnels peuvent jouer sur la capacité à épargner à 50 ans. La situation familiale est un point important : avoir des enfants à charge ou être propriétaire peut modifier les finances. Par ailleurs, la cinquantaine apporte souvent la possibilité d’un meilleur pouvoir d’achat, surtout si les enfants quittent le nid ou si le prêt immobilier est terminé.

C’est donc le moment de maximiser ses économies pour la retraite en utilisant tous les moyens possibles, y compris la retraite progressive pour une transition en douceur.

Comment booster son épargne pour la retraite

Divers outils et stratégies peuvent renforcer votre portefeuille en vue de la retraite. Le Plan Épargne Actions (PEA) est une solution attrayante, notamment grâce à une fiscalité plus légère après cinq ans, idéale pour investir dans des actions européennes tout en diminuant la charge fiscale.

Il faut aussi penser à vérifier régulièrement son relevé de carrière pour éviter les mauvaises surprises au moment de partir en retraite, notamment en tenant compte du plafonnement des pensions qui pourrait affecter le montant perçu. Pour ceux qui remarquent des manques dans leur parcours professionnel, le rachat de trimestres peut être une option à considérer – souvent moins onéreuse lorsqu’elle est envisagée à l’avance.