Voyages : qui sont les meilleurs compagnies aériennes de 2025 ?

Chaque année, le classement Skytrax des compagnies aériennes fait référence dans l’univers du transport aérien. Le 17 juin 2025, à l’occasion du Salon du Bourget, l’édition 2025 a été rendue publique. Fondé sur plus de 21 millions d’avis collectés auprès de voyageurs de 100 nationalités, ce palmarès évalue plus de 325 compagnies dans le monde. Les critères analysés portent sur l’ensemble de l’expérience passager : qualité de l’accueil, confort des cabines, ponctualité, propreté à bord, services en vol et au sol. Ce classement est devenu une référence pour les voyageurs comme pour les professionnels du secteur.

Comme en 2024, Qatar Airways sacrée numéro un mondial

Sans surprise, Qatar Airways conserve cette année encore la première place du classement. La compagnie qatarienne est récompensée pour la qualité de sa classe affaires, la performance de son personnel navigant et l’élégance de son service au sol. Elle remporte également les prix de la meilleure classe affaires mondiale, du meilleur salon d’aéroport pour voyageurs d’affaires et du meilleur transporteur du Moyen-Orient.

Air France toujours dans le top 10 mondial

L’édition 2025 marque une avancée pour Air France, désormais classée 8e meilleure compagnie aérienne au monde, soit un rang de mieux qu’en 2024. La compagnie tricolore se distingue également en tant que meilleure compagnie d’Europe occidentale, un titre qu’elle conserve face à ses concurrentes traditionnelles telles que Lufthansa, Swiss ou British Airways.

L’amélioration de ses services en première classe, la montée en gamme de sa restauration à bord et la modernisation de ses cabines sont autant de facteurs salués par les passagers. Air France obtient aussi la troisième place mondiale pour sa première classe, un indicateur de son ambition dans le segment premium.

Le top 10 Skytrax 2025

Voici les dix compagnies aériennes les mieux notées par les voyageurs cette année :

Qatar Airways Singapore Airlines Cathay Pacific Emirates ANA All Nippon Airways Turkish Airlines Korean Air Air France Japan Airlines Hainan Airlines

Une domination asiatique et du Golfe

Ce palmarès confirme la prédominance des compagnies asiatiques et du Moyen-Orient dans le haut du classement. Singapore Airlines, Cathay Pacific et ANA poursuivent leur progression, portées par des politiques d’innovation et une forte culture du service. Les transporteurs européens et nord-américains restent moins représentés dans le top 10, malgré la percée significative d’Air France cette année.