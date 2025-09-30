5G : Free Mobile active une option cachée qui pourrait tout changer pour ses clients

En septembre 2024, Free Mobile a franchi un cap dans les télécoms en France en lançant la 5G SA, aussi appelée 5G+. Cette avancée technologique permet d’améliorer l’expérience des utilisateurs avec une connexion plus rapide, stable et sécurisée. Désormais, la 5G+ se déclenche automatiquement pour les abonnés qui possèdent un téléphone compatible, rendant l’accès à cette innovation d’autant plus facile.

Lancement et accès à la 5G+

Le lancement initial de la 5G SA par Free Mobile a ouvert la voie en France. En août 2025, soit onze mois après cette première, Free a choisi d’activer la 5G+ par défaut pour les abonnés possédant un appareil compatible. Ce changement touche spécifiquement ceux qui bénéficient du forfait mobile illimité de Free, proposé à 19,99 € par mois hors promotion. Avant, cette technologie était accessible gratuitement, mais il fallait l’activer manuellement depuis l’espace client.

Free mise sur une stratégie commerciale innovante en rendant la 5G+ gratuite pour ses clients. Avec cette décision, l’opérateur facilite l’accès à la technologie, contrairement à certains concurrents qui exigent un délai ou des conditions particulières pour profiter de services similaires.

Compatibilité et atouts de la 5G+

La 5G SA fonctionne avec un cœur de réseau entièrement dédié à la 5G, contrairement à la 5G NSA qui s’appuie toujours sur les infrastructures 4G existantes. Cela permet d’obtenir des débits internet améliorés et une latence fortement réduite, notamment dans les zones densément peuplées.

Free Mobile répertorie actuellement 150 appareils compatibles avec la technologie 5G+, incluant des modèles récents comme ceux sortis depuis 2023. Parmi ces smartphones, on retrouve notamment les iPhone 15 et 16, les Google Pixel 9 et 10, ainsi que les appareils Samsung tels que le Galaxy S21 et les modèles ultérieurs, sans oublier le Galaxy Z Flip3 et le Fold3. Les utilisateurs peuvent vérifier la compatibilité de leur téléphone en se rendant dans les réglages, sous « données cellulaires ».

La donne chez les concurrents

Sur le marché français, Free se distingue par la rapidité de mise en place et la clarté de son offre. Si Orange propose aussi la 5G+ gratuitement, son service est uniquement activé après plusieurs semaines d’attente. Bouygues Telecom, quant à lui, teste cette technologie sur une offre haut de gamme, tandis que SFR n’a pas encore concrétisé de proposition pour la 5G+, laissant planer quelques interrogations sur sa stratégie.

Cette situation met Free Mobile dans une position avantageuse sur le marché des télécoms en France, en consolidant sa réputation d’opérateur innovant tout en proposant des services attractifs.