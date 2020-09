Courtepaille finalement repris par Buffalo Grill

Mais alors que Buffalo Grill proposait la même somme pour redresser Courtepaille, l'entreprise est allée plus loin pour les créanciers qui recevront 17 millions d'euros. Le Groupe Bertrand se contentait lui de 10,5 millions d'euros. En ce qui concerne les salariés, les deux offres étaient sensiblement similaires. Courtepaille compte 4.000 salariés et collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de 190 millions d'euros en 2019. Mais l'enseigne perd des clients et des revenus, et la crise sanitaire n'a rien arrangé à l'affaire.



Le repreneur, qui compte 360 restaurants, a de l'ambition et compte devenir un groupe multimarques. Les nombreux emplacements intéressants des restaurants Courtepaille vont certainement l'aider, même si l'épidémie n'a pas épargné Buffalo Grill, qui est passé sous le pavillon britannique du fonds TDR. L'entreprise a également reçu un prêt garanti par l'État cet été, à hauteur de 65 millions d'euros.