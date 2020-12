Des retraites sous-indexées et un recul de l'âge du départ pour rééquilibrer le système ?

Avant le second confinement du mois de novembre, le Conseil d’orientation des retraites (COR) avait fixé à 2045 la sortie des déficits du système des retraites. Mais déjà, les hypothèses prises en compte paraissaient irréalistes, en particulier le gain de productivité annuelle à +1,8 %. Même avec une hausse, déjà généreuse, de productivité de +1,5 % par an, le retour à l'équilibre serait repoussé à 2053. Et en-deçà, le système des pensions français resterait « durablement » en besoin de financement jusqu'en 2070, selon les prévisions du COR.



Le comité de suivi des retraites, qui remet chaque année ses propositions au Premier ministre, a souligné que la stratégie de l'endettement n'était pas soutenable sur le long terme. Et qu'il faudra bien, à un moment ou à un autre, s'atteler au rééquilibrage d'un système qui a été très sollicité durant la crise sanitaire. Une épidémie qui a d'ailleurs gelé sur place la réforme des retraites portée par Emmanuel Macron. Et la perspective de l'élection présidentielle en 2022 rend peu probable le retour du dossier d'ici là.