For Talents Transmission entre au capital du spécialiste de la collecte et recyclage de déchets PAPREC

Paprec procède ainsi à une augmentation de capital de 150 millions d’Euros. For Talents Transmission, spécialisée dans l’accompagnement des ETI dans les phases de transmission intrafamiliales, vient ainsi conforter l’actionnariat familial du Groupe PAPREC tout en lui donnant les moyens de poursuivre la croissance importante de ses activités, initiée par Jean-Luc Petithguenin il y a près de 25 ans et que ses enfants, Sébastien, Mathieu et Thibault, et lui entendent poursuivre dans les années qui viennent.



Jean-Luc Petithuguenin, Président de Paprec Holding a déclaré « Moi et mes enfants avons l’ambition de faire de PAPREC le leader français du traitement des déchets. Cela signifie des besoins considérables en investissement. A travers les Green Bonds et les augmentations de capital, nous nous préparons pour cet objectif ambitieux au service d’une planète plus verte. Notre famille investit depuis 30 ans dans ce secteur et veut continuer de le faire avec à ses côtés des investisseurs prestigieux ».



Pour sa part, Matthieu Leclercq, Président fondateur de For Talents Transmission, a indiqué : « Nous sommes heureux d’investir aux cotés de la famille Petithuguenin. Notre démarche, dédiée aux entreprises familiales dans leur phase de transition générationnelle, allie appui aux familles et apport en capital. Elle est parfaitement alignée sur le projet du Groupe PAPREC, les deux entreprises s’inscrivant dans une logique de partenariat de long terme. Cet investissement reflète parfaitement la singularité de notre accompagnement : sécuriser le contrôle familial, accompagner la phase de transmission de l’entreprise que Jean-Luc Petithuguenin a initiée à destination de ses enfants et financer la croissance. »