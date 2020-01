Les Français préparent déjà leur retraite par capitalisation

En plein débat sur la réforme des retraites, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié sa dernière étude sur les Français et la retraite par capitalisation. La part des ménages qui met de côté de l’argent chaque année en vue d’avoir une pension complémentaire est de plus en plus élevée : de 48% en 2017, la part de ces ménages a atteint 53% en 2019, soit plus de la moitié d’entre eux.



Concernant le montant mis de côté, il reste peu élevé : 2.300 euros par an en moyenne, soit moins de 200 euros par mois. En 40 ans d’épargne, cela reviendra à avoir un capital de près de 100.000 euros hors intérêts au moment de la retraite. Ce montant est faible et les Français qui épargnent sont la moitié à le juger insuffisant, contre 23% qui estiment qu’ils auront assez d’épargne au moment de prendre leur retraite.