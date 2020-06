Les carburants toujours plus chers à la pompe

Néanmoins, on peut espérer que les tarifs des carburants en auront bientôt terminé de leur progression : la remontée des cours du pétrole au mois de mai a été répercutée, et ils sont désormais en recul. Mais si les prix des carburants à la pompe sont évidemment indexés sur celui des cours du brut, ce n'est pas le seul élément à entrer en prise de compte. Le niveau des taxes compte également et comme chacun sait, il est très élevé en France.



Pour le plus long terme, il est difficile de savoir dans quel sens les prix vont évoluer. Les cours se sont certes repliés alors que la reprise économique s'annonce plus lente et plus progressive qu'espéré. Mais les restrictions de production mises en œuvre par les pays producteurs de pétrole pourraient aider à faire remonter les cours du pétrole.