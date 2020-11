Les mauvais chiffres économiques prévus par la Commission européenne

La contraction de l'économie dans la zone euro s'établira à 7,8 % en 2020, selon les dernières estimations de la Commission européenne. Malgré les nouvelles mesures de confinement mises en place dans de nombreux pays européens, l'estimation est à peine plus élevée que ce qui était prévu à l'origine (-7,7 %). C'est aussi moins élevé que les estimations de la Banque centrale européenne (-8 %). L'Espagne sera le pays le plus touché avec une contraction de 12,4 %, suivi par l'Italie (-9,9 %) et la France (-9,9 %). Tous les pays sont en territoire négatif, mais certains sont moins enfoncés dans le rouge comme en Finlande (-4,3 %), aux Pays-Bas (-5,3 %) et l'Allemagne (-5,6 %).



La dette moyenne va dépasser 100 % du PIB en moyenne en 2021, un bond significatif par rapport à la moyenne de 86 % cette année. Certains pays seront particulièrement mal lotis, à l'instar de la Grèce où la dette dépassera les 200 % du produit intérieur brut (207 %). La France affichera un niveau de 115 % du PIB, contre 135 % pour le Portugal et 120 % pour l'Espagne. Le chômage dans la zone euro sera de 8,3 % en 2020, puis de 9,4 % l'année prochaine. Il faudra attendre 2022 pour enregistrer un reflux.