Montre Giuliano Mazzuoli Manometro-crédit photo JDE | journaldeleconomie.fr

L’esprit du Manomètre : la naissance d’une icône italienne. C’est dans la campagne toscane, à proximité de Florence, que Giuliano Mazzuoli a donné vie à une montre d’une simplicité désarmante et d’une puissance esthétique rare : la Manometro. Son inspiration – un manomètre industriel – témoigne de son attachement à la clarté fonctionnelle et à l’élégance mécanique. Là où d’autres multiplient les complications, Mazzuoli choisit la pureté : un boîtier massif usiné dans l’acier, une couronne latérale à 2 heures, un cadran lisible à souhait. Le tout évoque la précision d’un instrument de mesure mécanique, élevé au rang d’objet d’art. Créée au début des années 2000, la Manometro s’inscrit à contre-courant du luxe tapageur. Elle revendique une identité artisanale, sincèrement italienne, où le design prévaut sur la démonstration technique. Chaque pièce reflète l’œil et la main d’un homme qui a grandi dans une imprimerie familiale avant de devenir designer : une trajectoire aussi étonnante que sa montre.

Un design né d’un geste. Du manomètre à la montre. Mazzuoli raconte souvent que tout est parti d’un geste simple : poser sur son bureau un véritable manomètre trouvé dans un atelier. Ce cylindre massif, ses chiffres francs et son unique aiguille l’ont frappé par leur beauté fonctionnelle. De là est née l’idée de transposer cet instrument de pression en mesure du temps — substituer les bars aux heures, transformer l’outil industriel en instrument de vie. Le résultat fut une montre immédiatement reconnaissable : aucune lunette apparente, une silhouette presque architecturale, une ergonomie déroutante par sa couronne décalée. Portée au poignet, elle impose une présence rassurante, presque méditative. Chaque Manometro raconte la même obsession : celle du détail juste, du bel acier poli à la gravure profonde. Comme l’Italie sait le faire quand elle conjugue mécanique et âme.

Un appel, un verre brisé et une escalope florentine. Puis, il y eut cette anecdote, presque trop belle pour être vraie. Un jour, ma précieuse Manometro s’est retrouvée affublée d’une fissure superficielle sur son verre saphir à peine visible pour le commun des mortels. Une véritable catastrophe horlogère pour le collectionneur que je suis. Je décide d’adresser un e-mail à la maison Giuliano Mazzuoli, en m’attendant à une réponse automatisée, ou, au mieux, à un service après-vente désincarné. Sauf que… je reçois un e-mail rédigé dans un anglais parfait par Simone, le directeur commercial qui m’informe que Monsieur Mazzuoli souhaiterait me parler en personne. Nous convenons d’un rendez-vous téléphonique qui durera plus d’une heure, Simone acceptant gentiment de jouer le rôle de l’interprète. La voix et la gentillesse de Giuliano Mazzuoli a aussitôt désamorcé mon désarroi. « Quel est le numéro de série ? Ah, c’une pièce rare… elle fait partie de la première série avec son inscription « Made in Italy » sur le cadran (remplacé ensuite par le traditionnel « Swiss Made »). Envoyez-la moi, nous allons vous offrir la réparation ». La conversation s’est étirée, mêlant le sérieux du professionnel et la spontanéité du Toscan. Nous parlons pendant près d’une heure de design, du plaisir de la belle mécanique, d’Alfa Roméo (qui était la passion de mon père), de la famille et du temps qui passe. Avant de raccrocher, il a ajouté, dans un éclat de bonhomie : « Si vous passez en Toscane, je vous invite à manger une escalope florentine, la vraie ! Avec votre femme (ndlr : d’origine florentine) ». Depuis, chaque fois que je regarde ma Manometro restaurée, j’y vois plus qu’une montre. J’y vois un accent, une promesse de déjeuner et un instant suspendu — celui d’un artisan qui prend encore le temps de parler à ceux qui aiment ce qu’il crée.