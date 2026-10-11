À 18 ans, il revend des LEGO sur eBay et génère 350 000 € en un an : « je voulais mon appartement avant mes 20 ans »

En mai 2026, Jamie Bell étale environ 200 livres de minifigurines LEGO Star Wars sur le sol de la chambre de ses parents, dans le sud de Londres. Près de 90 kilos de figurines à trier avant de les mettre en vente sur eBay, sous le compte « JTB Collectables ».

L’enchère attire 65 offres et se conclut au-dessus de 30 000 dollars (soit environ 28 000 €), rapporte Les Numériques. Jamie Bell veut croire qu’il s’agit possiblement du plus gros lot de minifigs jamais listé sur eBay. Le suspense tient jusqu’au bout, comme il le raconte : « C’est excitant de regarder les enchères, parfois quelqu’un arrive à la fin et augmente le prix de quelques milliers de dollars ».

Jamie Bell a 18 ans. Lycéen britannique, il poursuit en parallèle des études d’histoire et gère son activité depuis sa propre chambre.

Fournisseur de revendeurs dès 15 ans

Tout commence à 13 ans, quand il revend ses propres jouets. À 14 ans, il franchit un cap : il achète un premier set LEGO neuf, le démonte et revend chaque pièce séparément, pour environ le double de son prix d’achat. La méthode se généralise sur sa boutique eBay.

À 15 ans, il change d’échelle en achetant des stocks en gros, qu’il revend à des collectionneurs et à d’autres revendeurs professionnels. « J’étais leur fournisseur », résume-t-il. L’activité grossit tant qu’à 16 ans, il doit engager un expert-comptable. « J’ai dû prendre un comptable à 16 ans, mais j’en aurais probablement eu besoin à 15 », reconnaît-il.

Sur son dernier exercice fiscal, Jamie Bell affiche un chiffre d’affaires de plus de 400 000 dollars (environ 372 000 €), pour un bénéfice d’environ 68 000 dollars (près de 63 000 €) une fois déduits l’achat des stocks, les frais eBay et la comptabilité. Soit une marge nette d’environ 17 %. Il écoule désormais près de 220 livres de LEGO par mois, environ 100 kilos, entre ventes à la pièce et deals en vrac.

Son modèle repose sur l’arbitrage : il rachète des collections complètes, des vracs au kilo ou des stocks de boutiques souvent sous-évalués. Les pièces banales partent en gros lots vers d’autres revendeurs. Les figurines rares sous licence Star Wars, elles, sont isolées et vendues à l’unité, là où la demande est la plus forte.

Environ 40 % de ses clients sont de gros collectionneurs au budget conséquent, et parmi eux, 60 % achètent pour revendre ensuite les pièces à l’unité. Jamie Bell s’est positionné sur un créneau précis, entre les particuliers qui revendent occasionnellement et les grossistes établis. Sa boutique affiche près de 2 900 ventes conclues et 100 % d’évaluations positives.

Le stock est rangé dans de grands cartons, au domicile de ses parents. Son père l’aide pour l’emballage et une partie de l’administratif, mais Jamie Bell reste seul aux commandes.

Il ne compte pas transformer cette activité en carrière. Son objectif : rejoindre l’université pour étudier l’histoire et construire un parcours professionnel plus stable. Une grande partie de ses revenus est placée sur un compte épargne, en vue d’acheter son premier appartement.