À partir de cette somme, votre banque vous classe parmi les « riches » (et vous ouvre des portes insoupçonnées)

Dans le monde bancaire, on classe souvent les clients selon leur gestion financière personnelle. Cette méthode aide les banques à adapter leurs services et produits aux besoins de chacun. Mais comment détermine-t-on exactement dans quelle catégorie un client se trouve ? Et quels privilèges chaque niveau offre-t-il ? Cet article se penche sur ces questions.

Classification des clients par les banques

Les banques se basent sur le patrimoine financier mobilisable – c’est-à-dire l’argent disponible sur les comptes bancaires – pour classer les clients. Elles font abstraction des placements en bourse et de la valeur des biens immobiliers. Seules les liquidités disponibles entrent en ligne de compte, ce qui leur permet d’avoir une vision immédiate des ressources que le client peut utiliser à tout moment.

Les catégories se répartissent en quatre niveaux distincts, selon TF1Info :

Les clients « classiques » possèdent moins de 100 000 € .

. Les clients « aisés » disposent d’un montant compris entre 100 000 € et 1 000 000 € .

. Les clients « riches » ont entre 1 000 000 € et 30 000 000 € .

. Les clients « ultra-riches » dépassent les 30 000 000 €.

Avantages selon les catégories

Chaque groupe bénéficie de privilèges qui reflètent son importance pour la banque. Par exemple, les clients « classiques » ne reçoivent pas de traitement particulier. Par contre, ceux catégorisés comme « aisés » profitent de certains avantages : l’accès facilité à un conseiller dédié, des produits financiers spécifiques non offerts aux clients classiques, un traitement prioritaire pour les demandes de crédit ainsi que des conseils d’investissement sur mesure.

Pour les clients dits « riches », l’accompagnement est encore plus personnalisé grâce à un conseiller attitré et des solutions patrimoniales conçues pour leurs besoins particuliers. Quant aux « ultra-riches », ils bénéficient d’avantages exclusifs et confidentiels, qui engendrent des coûts importants pour la banque. Parmi ces privilèges, on trouve un suivi du patrimoine à l’échelle mondiale, une assistance disponible 24h/24 et des invitations à des événements privés ainsi que des opportunités d’investissement rares.

Stratégie bancaire : mise sur les clients aisés

En réalité, ce sont surtout les clients « aisés » qui attirent l’attention des banques. Même si les ultra-riches ont un certain prestige, leur gestion demande beaucoup de moyens et n’est pas toujours rentable sur le long terme. À l’inverse, les clients ayant un patrimoine entre 100 000 € et 1 000 000 € peuvent être servis de manière plus automatisée, ce qui permet de réduire les frais opérationnels tout en assurant une bonne rentabilité.

Cette stratégie s’explique par le fait que ces clients accèdent facilement à des services exclusifs sans mobiliser trop de ressources de la banque. De plus, leur potentiel de développement est souvent jugé important, rendant ce segment particulièrement intéressant.