Retour de la chaleur et des 35°C : les météorologues avancent une date précise et elle est plus proche que vous ne le pensez

L’été semble vouloir s’imposer en France après un début juin marqué par des températures plutôt fraîches, qui faisaient contraste avec la canicule historique de fin mai. Le paysage météo est sur le point de basculer : un anticyclone venu des Açores va ramener de l’air subtropical et pousser les thermomètres jusqu’à 35 °C dans certaines régions, alerte BFMTV.

Ça chauffe petit à petit

Dès jeudi 11 juin, il fait encore frais pour la saison sur la majeure partie du pays, sauf dans le sud-est. Le ciel reste souvent nuageux, mais cette fraîcheur ne devrait pas durer.

À partir de vendredi 12 juin, les hautes pressions se font sentir et le soleil revient sur les trois quarts sud du pays. Les températures élevées montent : une vingtaine de degrés au nord de la Seine, et entre 25 °C et 30 °C de la Bretagne au Val de Loire et à l’Aquitaine. Les départements méditerranéens pourront atteindre 33 °C.

Le beau temps persiste samedi 13 juin avec un ciel généralement dégagé partout. Le mercure grimpe encore : 22 °C à 25 °C dans le quart nord-est, 30 °C en Bretagne, 32 °C dans le centre-ouest et des pointes jusqu’à 35 °C en Aquitaine, surtout entre la Gironde et le Pays basque.

Un coup de chaud pour le week-end et le début de semaine

Dimanche 14 juin franchit un palier : la barre des 25 °C se retrouve sur l’ensemble du territoire. On attend des pointes à 35 °C à 36 °C vers le Val de Loire, et même 37 °C,38 °C dans le sud-ouest, ce qui lance une période de chaleur marquée. La France fait face à des températures extrêmes avec des pointes à 35 °C à 36 °C vers le Val de Loire.

Le début de la semaine suivante reste dans la même veine : souvent plus de 30 °C, avec des valeurs autour de 35 °C dans les régions centrales. Cette masse d’air chaud remonte depuis la péninsule ibérique et prolonge la poussée de chaleur, présentant un risque plus élevé de sécheresse.

Ce qui reste à préciser

Il subsiste des inconnues, notamment sur la durée de cet épisode de chaleur et le risque d’orages qui ferait baisser les températures. Malgré ces différences de prévision, on prévoit que la chaleur devrait tenir au moins jusqu’au début de la semaine prochaine, selon Météo-France.

La situation contraste avec la fraîcheur qui régnait jusque-là et rappelle des épisodes similaires, comme le week-end de la Pentecôte. Tout cela indique une probabilité pour le mois de juin d’être plus chaud et plus sec que la normale, et suscite des préoccupations quant à une possible sécheresse à l’aube de l’été.