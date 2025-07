Alerte canicule : de nombreuses écoles ferment leur portes à cause de la chaleur

La France subit une vague de chaleur exceptionnelle qui se fait sentir dans presque tout le pays. Depuis le début du week-end, les températures montent en flèche et atteignent des niveaux inédits. Ce temps caniculaire devrait se maintenir jusqu’à la mi-semaine, avec un pic en début de semaine prochaine. Les prévisions annoncent des maximales comprises entre 36°C et 40°C, surtout dans le sud et en Île-de-France. Pour faire face à la situation, 16 départements en vigilance pour canicule à partir du lundi 30 juin 2025.

Fermeture des écoles : protéger les petits

Plusieurs municipalités ont décidé de fermer temporairement leurs écoles pour protéger les enfants et le personnel. Par exemple, à Tours, les écoles fermeront leurs portes lundi et mardi après-midi. Les parents sont invités à récupérer leurs enfants dès 11h30 ou 13h30 et il est fortement conseillé de les garder à la maison. Dans le Vaucluse, la ville de Cavaillon suspend les cours du conservatoire de musique le lundi 30 juin et ferme aussi les écoles publiques maternelles et élémentaires ce même jour – et ça pourrait se prolonger au mardi 1er juillet en fonction de l’évolution.

À Le Thor, toutes les écoles maternelles et élémentaires publiques fermeront lundi et mardi. Le plan départemental de gestion canicule est enclenché, ce qui annule aussi les services périscolaires. À Melun (Seine-et-Marne), la fermeture ne concerne pas seulement les écoles, mais aussi les centres de loisirs municipaux pour le mardi 1er et mercredi 2 juillet. Enfin, à La Charité-sur-Loire (Nièvre), l’école fermera mardi après-midi, mais continuera à accueillir les élèves dans des espaces plus frais, avec garderie matinale et restauration scolaire prévues.

Réactions face à la chaleur intense

Ces mesures visent avant tout à garantir la sécurité des élèves et du personnel éducatif. Jean-Rémi Girard, président du syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur, explique : « Beaucoup de nos établissements scolaires ne sont pas du tout adaptés aux fortes chaleurs ». Les syndicats enseignants soutiennent ces décisions, estimant qu’elles sont nécessaires étant donné que les bâtiments ne sont souvent pas conçus pour de telles températures.

Le ministère de l’Éducation nationale précise que d’autres fermetures temporaires pourraient être envisagées si une vigilance rouge était décrétée. Élisabeth Borne a insisté sur le fait qu’il faut juger cas par cas, chaque préfet devant évaluer la situation sur le terrain pour décider des mesures à prendre.

L’effet sur les examens scolaires

Cette canicule tombe en même temps que la fin de l’année scolaire pour des milliers d’élèves qui passent les dernières épreuves du baccalauréat. Les examens oraux se poursuivent jusqu’au 2 juillet et des recommandations sont appliquées pour maintenir des conditions acceptables.

Les enseignants doivent rester attentifs aux signes de malaises chez les élèves, comme les vertiges ou les nausées. En cas d’urgence, il faut appeler les secours sans perdre une minute et immédiatement mettre la personne à l’ombre ou lui verser de l’eau fraîche.