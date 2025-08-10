Alerte canicule : des millions de Français étoufferont dès dimanche

Le 10 août 2025, une nouvelle vague de chaleur s’abat sur la moitié sud de la France, obligeant Météo France à placer 42 départements en vigilance orange pour la canicule. Cette décision intervient alors que le pays subit sa deuxième période estivale de forte chaleur. Les autorités rappellent l’importance de prendre des précautions pour protéger les populations vulnérables et éviter les risques d’incendie.

Alerte qui se propage vite

Au départ, 28 départements étaient concernés dès le samedi précédent, mais la situation a rapidement évolué durant le week-end. Dès le dimanche, 42 départements se retrouvent sous alerte. Ce déploiement rapide traduit bien l’intensité grandissante de cette canicule.

La canicule pourrait durer jusqu’au milieu de la semaine prochaine, avec un pic prévu lundi. La chaleur ne touche pas seulement l’intérieur des terres, elle s’étend aussi sur les littoraux aquitain et méditerranéen, couvrant presque toute la moitié sud du pays, la Corse étant une exception notable.

Températures extrêmes en vue

Les prévisions annoncent des températures extrêmes oscillant entre 37 et 40 °C, depuis les plaines du sud-ouest jusqu’en Isère. Pour être précis, les maximales relevées sont de 37,5 °C à Valence et Lyon, de 37,7 °C à Albi, ainsi que de 36,5 °C à Grenoble et 36,7 °C à Toulouse. Pour samedi 9 août, on attend des pointes de 38 °C à Lyon, Montélimar et Vichy. Le lendemain, Perpignan pourrait atteindre 39 °C, avec des épisodes locaux pouvant monter jusqu’à 40 °C.

Départements en vigilance orange

Le nombre grandissant de départements concernés illustre bien l’ampleur de la situation. Le samedi 9 août, les départements suivants étaient déjà sous alerte :

Ain

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Ardèche

Ariège

Aude

Aveyron

Cantal

Charente

Corrèze

Dordogne

Drôme

Haute-Garonne

Gers

Isère

Loire

Haute-Loire

Lot-et-Garonne

Tarn-et-Garonne

Le dimanche 10 août, cette liste s’est allongée pour inclure également Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Gard, Gironde, Hérault et Landes, entre autres. Le bulletin de 16 heures précise que Jura et Saône-et-Loire ont aussi été ajoutés.

Conseils pour affronter la chaleur

Face à ces températures annoncées par Mété-France depuis vendredi dernier dans le sud-ouest et le centre-est – signalées comme « d’un niveau caniculaire sur la moitié sud » –, il est recommandé d’adopter certaines précautions. Évitez toute activité pouvant favoriser des risque d’incendies, comme fumer ou allumer un barbecue près des zones boisées.

Il faut aussi veiller particulièrement aux personnes fragiles, comme les enfants et les personnes âgées. Il est conseillé de boire régulièrement et de se protéger du soleil pour limiter les désagréments liés à ces fortes chaleurs.

Cette 51e vague enregistrée depuis 1947 rappelle combien ces épisodes peuvent se reproduire et devenir dangereux si chacun ne prend pas les mesures nécessaires, soulignant l’urgence climatique. Restons vigilants ensemble !